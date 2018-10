Metsäkeskustelu tervehtymässä

Vaikka Suomen metsien hakkuumahdollisuuksista käydään edelleen kiivasta sananvaihtoa, rakentavat puheenvuorot alkavat vallata alaa. Viimeksi naulan kantaan osui loistotuloksen tehneen UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen.

Hänen mukaansa keskustelua pitäisi käydä hakkuurajoitusten sijasta siitä, kuinka hehtaareja ja kuutioita voitaisiin lisätä Suomen ja maailman metsissä. Muun muassa Uruguayhin pelkästään UPM on istuttanut uutta metsää 250 tuhatta hehtaaria. Suomen metsien hyvä kasvua on kaikille tuttua ja tärkeää. Yhtä tärkeää on metsän kasvu muuallakin.