Angela Merkel jättää ison aukon

Saksaa kolmetoista vuotta johtanut liittokansleri Angela Merkel ilmoitti maanantaina luopuvansa puolueensa CDU:n puheenjohtajuudesta joulukuussa. Vaikka Merkel haluaa jatkaa liittokanslerina vaalikauden loppuun, ei ole varmaa, että hänen seuraajansa CDU:n johdossa tukee Merkelin jatkoaikeita.

Merkel on noussut myös EU:n johtavaksi poliitikoksi. Hänen ratkaisukeskeinen politiikkansa on tuonut EU:lle vakautta vaikeuksien keskellä. Vaikeudet eivät suinkaan ole ohi. EU:n ja Suomenkin kannalta on tärkeää, millaisen johtajan Saksa saa. Muutokset Saksan sisäpolitiikassa vaikuttavat unioniinkin.