Lähiruoka on kova brändi

Ravintola-alaa seuraavan Viisi tähteä -median päätoimittajan Eero-Pekka Rislakin mielestä lähiruuasta on tullut ravintoloissa lähes välttämätöntä. Lähiruoka on hänen mukaansa erottumistekijä ravintoloiden kilpailussa, ja se mahdollistaa paremmat katteet, kun hintoja on pystytty nostamaan. (HS 9.11.)

Aina ravintoloissa ei kuitenkaan saa sitä, mitä tilaa ja mitä ruokalistassa lukee. Urjalan Sanomien mukaan tamperelaisessa hotelli Ilveksessä Sanomalehtien liiton tilaisuudessa hiljattain tarjolla olleet karitsa, possu ja kala eivät olleet peräisin sieltä, mistä ruokalistassa luvattiin. Hotellinjohtajalla on syytäkin olla pöyristynyt (mt.fi 7.11.).