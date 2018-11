Valtio puuttuu maakauppoihin

Hallitus haluaa valtiolle jatkossa oikeuden puuttua maan myyntiin ulkomaalaisille ostajille koko maassa. Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mukaan se tarkoittaisi valtiolle maakaupoissa koko maassa myös etuosto-oikeutta (MT 14.11.).

Tarve valvoa maakauppoja liittyy turvallisuuteen. Kaupoissa ulkomaiseen omistukseen on päätynyt kiinteistöjä, jotka ovat turhan lähellä maanpuolustuksen kannalta kriittisiä kohteita. Valtion aktiivisuus maanostajana on maaseudulla perinteisesti koettu hieman ongelmallisena. Nyt lakiesityksen tarkoitus on vahvistaa puolustusvalmiutta. Sen tarpeet maaseudulla on perinteisesti ymmärretty ongelmitta.