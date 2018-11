Rinne hakeutui lähemmäs tuottajia

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne on viime kuukaudet saanut nauttia tehtävästään tavalla, johon hänellä ei aiemmin ole ollut mahdollisuutta. SDP paistattelee gallupkärjessä ja on ottanut kiistatta pääoppositiopuolueen aseman. Rinne itse on menestyksen myötä vahva ehdokas muodostamaan uutta hallitusta kevään eduskuntavaalien jälkeen.

Rinteen tie nykyiseen asemaan on ollut tuskainen. Hän nousi puoluejohtoon keväällä 2014 syrjäyttäen Seinäjoen puoluekokouksessa edeltäjänsä Jutta Urpilaisen tiukassa äänestyksessä. Kisa jätti arpensa, ja ay-taustainen Rinne sai johdettavakseen jakautuneen SDP:n. Perinteisen johtavan vasemmistopuolueen kannatusongelmat porvarihallituksen aikana ehtivät johtaa toistuvasti pohdintoihin Rinteen kyvyistä ja asemasta – myös SDP:n sisällä.

Nyt tuuli on muuttunut. Osansa siihen on varmasti Juha Sipilän (kesk.) hallituksen päätöksillä ja kärhämöinnillä ay-liikkeen kanssa. Kuitenkin Rinteen asema myös puolueessaan on vahva. Gallup-suosio vaientaa kriitikot ja takaa työrauhan puheenjohtajalle.

Vaalien lähestyessä puolueiden kannatusmittauksista aletaan jo aavistella seuraavaa hallituspohjaa. Vaikka hallitus ja oppositio moittivat toisiaan totutusti, ilmassa on myös tunnustelua tulevista hallituskumppaneista.

Myös järjestöt tunnustelevat. Ne laativat työlistaa tulevalle hallitukselle ja tarjoavat sitä kaikille puolueille – hallituspohjasta kun ei ole vielä tietoa. Puolueille on taas vaaleihin valmistautuessa tärkeää tutustua järjestöjen ajatuksiin.

Tunnustelua puolin ja toisin oli ilmassa keskiviikkona Espoon Hanasaaressa, kun SDP:n puheenjohtaja Rinne vieraili MTK:n valtuuskunnan päivällispuhujana. Rinne kisaa nyt pääministerin paikasta, eikä maa- ja metsätalouden parissa luottamus demareihin ole aivan mutkatonta.

Rinne tuskin haluaa vaalikampanjassa vastaansa vihaisia tuottajia. Vaikka MTK:n riveissä demari on harvinaisuus, etujärjestölle on välttämätöntä saada asiansa hoidettua kulloisenkin hallituksen kanssa.

Joku saattaa pitää MTK:n valtuuskunnan illallispuhujan valintaa yllättävänä. Tapaamisen järjestäminen oli kuitenkin molemmille osapuolille paitsi luontevaa, myös tarpeellista.

Rinne otti puheessaan monta askelta lähemmäs tuottajia. Hän kiisti jyrkästi uutisissa esiintyneet tiedot halustaan rajoittaa metsien hakkuita. Suomalainen metsänhoito on Rinteen mielestä maailman parasta ja vastuullisinta. Hakkuita voidaan hänen mukaansa rajaamisen sijasta kasvattaa, kunhan se tehdään kestävästi.

Suomen maatalouden puolustamisesta EU-pöydissä sekä ruokaomavaraisuuden vaalimisesta Rinne suorastaan innostui.

"Voitte olla varmoja, että jos minä olen asiaan vaikuttamassa, siitä pidetään huoli neuvotteluissa", demarijohtaja julisti.

Rinne toisti myös vaatimuksen, että maataloutta on voitava harjoittaa koko EU:n alueella. Tästä ex-pääministeri Paavo Lipposen EU:n periaatepäätöksiin ajamasta kirjauksesta näyttää siis tulleen suorastaan osa SDP-johtajien geeniperimää.

Mitä käytännön merkitystä Rinteen maa- ja metsätaloushehkutuksella sitten on, vai onko mitään? Maaseudun elinkeinot tuskin olisivat Rinteen hallituksen pöydällä aivan päällimmäinen asia.

Rinteen ja SDP:n näkökulmasta tavoite oli rauhoitella tuottajaväkeä – heidän asiansa hoidettaisiin myös demarihallituksessa. Rinne varmasti onnistui ainakin keventämään epäilyjä.

Tuottajat puolestaan saivat pitkän listan lupauksia todennäköiseltä hallitus-, ehkä jopa pääministeripuolueelta. Tämän oman listansa Rinne saa varmasti takaisin muistilapukseen, mikäli pääsee vaalien jälkeen hallitusta muodostamaan.