HKScan taistelee nyt aikaa vastaan

Elintarvikejätti HKScanin toiminnasta ei dramatiikkaa puutu. Vielä viikko sitten silloinen toimitusjohtaja Jari Latvanen valoi isossa ajankohtaisseminaarissa täysin rinnoin uskoa yhtiönsä ja koko elin­tarviketeollisuuden menestymisen mahdollisuuksiin. Nyt viikkoa myöhemmin yhtiöllä on kokonaan uusi johto. Ongelmat ovat kuitenkin entiset.

Latvasen ja HKScanin hallituksen puheenjohtajan Mikko Nikulan potkut eivät sinänsä yllätä. Omistajilta on odotettu toimia jo pitkään ja kuluneella viikolla niitä saatiin.

Uudeksi toimitusjohtajaksi pikavauhtia lannoiteyhtiö Yarasta löydetty Tero Hemmilä on yhtiössä tuttu jo ennestään. Hän oli jo aiemmin esillä yhtiön johtoon, mutta tuolloin omistajat valitsivat Latvasen.

Myös hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola tuntee suomalaisen elintarviketeollisuuden kuin omat taskunsa. Viimeksi Kiskola on toiminut Arlan Suomen toimintojen johtajana, aiemmin hän on niittänyt mainetta HK:n broilerituotannon vetäjänä.

Henkilövaihdokset keräävät huomiota, mutta tällä kertaa kannattaa katsoa tarkasti niiden taakse.

HKScanin strategia, jossa tuotteille pyritään saamaan reilusti lisäarvoa kuluttajan silmissä, on varmasti oikea. Samoin broileribisnes, johon yhtiön uudella Rauman tehtaalla on tarkoitus käydä kiinni, on perusteltu. Tehtaan suunnittelussa tapahtuneet ongelmat ja käynnistämisen hitaus ovat kuitenkin vieneet HK Scanin tuloskunnolta terän.

Latvasen johdolla Rauman teurastamoa ei ole saatu kuntoon. Samaan aikaan kilpailijat ovat päässeet juhlimaan kuluttajien uudeksi suosikiksi nousseella broilerimarkkinalla.

HKScanin aloittama toimintojen saneeraus ja yt-neuvottelut ovat saaneet ymmärrystä jopa lakkoherkän elintarviketyöväen liiton johdolta. Toimia on toki arvosteltu, mutta sen suurempia vastareaktioita ne eivät ole aiheuttaneet. Niin selvää HKScanin hädänalainen tila on myös ammatti­yhdistysväelle.

Omistajat toivovat uudelta johdolta nopeampaa strategian toteuttamista, säästöjä ja hinnankorotuksia. Latvasen tahti ei enää riitä. Rahaa on tultava yhtiöön nopeammin sisään.

Omistajista asemaansa on nyt vahvistanut LSO. Osa sen hallinnosta olisi myös valmis jatkamaan neuvotteluja omistuksellisesta yhteistyöstä toisen suuren suomalaisen lihajätin Atrian kanssa.

HKScanin ongelmien syveneminen vahvistaa tätä. Kaikkien tiedossa on, että Suomessa on liikaa teurastamoja ja lihateollisuuden kapasiteettia. Kotimaisen omistuksen näkökulmasta tilanne mahdollistaisi suuren suomalaisen lihajätin synnyn niissä rajoissa, jotka kilpailuviranomaiset sille mahdollistavat.

Samaan aikaan uuden johdon pitäisi vahvistaa sidosryhmien uskoa HKScanin omiin mahdollisuuksiin. Väen vähentäminen ja toimintojen karsiminen ovat täysin mahdollisia toimia. Uutta johtoa mitataan myös sillä, uskaltavatko he lähteä korottamaan hintoja kannattavuuden parantamiseksi.

Merkille pantavaa HKScanin uudessa johdossa on myös sen kokemus pohjoismaisesta elintarvikemarkkinasta. Sekä Hemmilä että Kiskola ovat tottuneet toimimaan pohjoismaisten talonpoikaisten omistajaorganisaatioiden kanssa.

Sen verran tiukka HKScanin tilanne on, että ilman toimialajärjestelyjä yhtiön on vaikea kuvitella jatkavan. Aiempi johto oli huomattavan sitoutunut yhtiön itsenäiseen strategiaan. Uusilla miehillä on asiassa varmasti vapaammat kädet. Skandinaavinen kortti on myös HKScanin omistajien etu keskusteltaessa Atrian kanssa yhteistoiminnan ehdoista.

Vaikka päätösvallan meneminen ulkomaille kirpaisisi, HKScanin tulos ja yhtiön tulevaisuuden arvo tilanteen lopulta ratkaisee. Päätöksiä on kuitenkin tultava pian. HKScanin uusi johto kamppailee nyt aikaa vastaan.