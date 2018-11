Maanpuolustustahto heikentyy

Suomalaisten maanpuolustustahto on vajonnut alimmilleen 30 vuoteen. Maanpuolustustiedotuksen tutkimuksen mukaan vain kaksi kolmesta suomalaisesta olisi valmis puolustamaan maata aseellisesti. Viime vuonna luku oli 72 prosenttia. Myös yleisen asevelvollisuuden kannatus on laskenut seitsemän prosentti­yksikköä 74 prosenttiin.

Vaikka luvut ovat yhä kansainvälisesti korkeita, asiaa on syytä pohtia. Vaikka kansalaisten päähuolenaiheeksi noussut ilmastonmuutos on todellinen uhka, myös perinteistä maanpuolustusta tarvitaan. Siitä Ukrainan ja Venäjän tuorein konflikti on hyvä esimerkki.