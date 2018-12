Vihreät rasittaa Rinnettä

Vihreät on tuoreimmassa kannatusmittauksessa kääntänyt kannatuksensa vahvaan kasvuun. Pekka Haaviston johdolla puolue on ponnistanut taas 13,9 prosenttiin (Yle 7.12.). Samalla johtava oppositioryhmä SDP on pudonnut 21,5 prosenttiin.

SDP:n puheenjohtajalle Antti Rinteelle vihreiden nousu on myrkkyä. Pääministerin paikka ei ole vielä kiveen hakattu. Tosin kakkossijalla oleva kokoomuskin on laskussa. Hjallis Harkimon Liike Nyt saattaa hyvinkin kouraista kokoomuksen kannatuksesta viimeisen terän. Keskustalle pieni kannatuksen nousu sopiikin hyvin.