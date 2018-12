Lapsen vai SDP:n asialla?

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila on liikkunut viime aikoina ahkerasti taksilla. Uutissuomalaisen mukaan lasten asiaa on ajettu taksikyydillä syys–marraskuussa yhteensä 5 170 eurolla eli yli 1 700 eurolla kuukaudessa. Kurttilan vauhti on jo yli kolminkertainen kansanedustaja Jani Toivolan (vihr.) kohua herättäneisiin taksikuluihin verrattuna.

Valtuutettuna Kurttila on tehnyt näkyvää työtä lasten oikeuksien puolustajana. Näkyvyyttä Kurttila tarvitsee nyt erityisesti SDP:n kansanedustajaehdokkaana. Lapsivaltuutetun taksisuhaaminen on lehtitietojen mukaan liittynyt myös tilaisuuksiin, joilla oli vahva demarikytkös. Lasten asiaa Kurttilan kuuluukin ajaa verovaroin – omaan ja SDP:n asiaan se sopii huonosti.