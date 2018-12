Metsätulot ennätykseen

Metsänomistajille päättyvä vuosi on ollut erinomainen. Puulla on ollut kysyntää ja hakkuut etenivät vauhdilla loppuvuotta kohti kiihtyen. Loka–marraskuussa jokaisen viikon myyntimäärä ylitti miljoona kuutiota. Myös rahassa mitattuna vuodesta on tulossa kenties kaikkien aikojen paras. Kantorahatulo, eli puusta saatava hinta, kohoaa nyt pitkälti yli kahteen miljardiin euroon.

Kun metsät samaan aikaan kasvavat ennätysmäistä vauhtia, myös metsien hiilensidontakykyä voidaan ylläpitää vastuullisesti seuraavillekin vuosikymmenille (MT 14.12).