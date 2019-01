Vähemmän on enemmän

Uudenvuodenpuheessaan tasavallan presidentti Sauli Niinistö vaati eurooppalaisia puolustamaan arvojaan maailmanjärjestyksen muutoksessa. Edustuksellista demokratiaa koetellaan. Myös anarkisteja ja natseja nähdään kaduilla.

Niinistön huoleen on helppo yhtyä. Maahanmuuton hallinta, hätää kärsivien auttaminen ja ilmastonmuutoksen hillintä vaativat vastuullisuutta sekä kansallisessa että kansainvälisessä päätöksenteossa. Erityisen kovilla kansainvälinen yhteisö on, kun kulutusta on vähennettävä vastaamaan maapallon kestokykyä. Niinistö rohkaisee muutokseen. Kulutuksen osalta vähemmän voi nyt olla enemmän.