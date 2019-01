SDP:n vauhti uhkaa hyytyä

Pääoppositiopuolue SDP:n gallup-johto on Helsingin Sanomien tuoreen kyselyn perusteella taittunut (HS 17.1.). Demareille mitattiin HS-gallupissa 20,9 prosentin kannatus. Eroa kakkosena tulevaan kokoomukseen syntyy enää 1,4 prosenttiyksikköä. Keskusta (15,6 %) joutuu herättelemään nukahtaneita kannattajiaan kolmantena. Merkillepantavaa on perussuomalaisten (9,7 %) nousu.

Demareissa pelätään kannatusvuotoa sekä vihreisiin että perussuomalaisiin. Ongelma on, että toisen vuodon tukkiminen helposti kiihdyttää toista. SDP:n tilannetta vaikeuttaa, että sen puheenjohtaja Antti Rinne on terveyssyistä poissa rivistä ainakin helmikuuhun. Pääministerikisasta on tulossa kova ja kiihkeä.