Tietävää vaikea vedättää

Monessa koulussa luetaan tällä viikolla Maaseudun Tulevaisuutta – samoin muita lehtiä. Valtakunnallinen sanomalehtiviikko herättelee taas lapsia ja nuoria seuraamaan ja hahmottamaan maailmaa uutisten kautta. Vaalikevään kynnyksellä viikon teemana on vaikuttaminen. Myös siihen koululaisia kannustetaan.

Nettiaika on tuonut valtaisan tietotulvan jokaisen ulottuville. Samalla on kasvanut tarve tiedon kriittiseen arviointiin. Koulujen sanomalehtiviikolla – ja onneksi usein muulloinkin – tehdään arvokasta työtä kriittisen medialukutaidon opetuksessa. Uutisten ja niiden taustojen ymmärtäminen on arvokasta pääomaa matkalla aikuisuuteen. Tietävää on vaikea vedättää.