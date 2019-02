Ministeriö muistutti talouden rajoista

Valtiovarainministeriön virkamiehet julkistivat maanantaina arvionsa seuraavan vaalikauden talouspolitiikan näkymistä. Huolimatta parin viime vuoden myönteisestä kehityksestä, myös seuraavalla hallituksella on edessään haasteellinen taival.

Virkamiesten mukaan seuraavalla vaalikaudella olisi tehtävä kahden miljardin euron sopeuttamistoimet, joko veronkorotuksilla ja/tai menojen leikkauksilla.

Näiden lisäksi tarvittaisiin vuosikymmenen loppuun mennessä viiden miljardin euron edestä rakenteellisia uudistuksia. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista eli sote-uudistusta. Jos soten valmistuminen venyy, virkamiesten mukaan sopeutustoimien tarve kasvaa.

VM muistuttaa, että sopeuttamistoimia ja uudistuksia tarvitaan. Suurimpia haasteita Suomen taloudelle ovat väestön ikääntyminen ja työttömyys. Hyvä kysymys on, miten ikääntyvästä väestöstä tulevaisuudessa huolehditaan. Siinä on jo nyt suuria ongelmia.

VM:n virkamiehet ovat julkistaneet omia näkemyksiään talouden tilasta eduskuntavaalien alla 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Näitä puheenvuoroja on arvosteltu muun muassa siitä, että virkamiehet tunkevat poliitikkojen tontille ja pyrkivät vaikuttamaan vaaleihin.

Virkamiesten näkemysten julkistaminen talouden tilasta ja tulevaisuudesta on kuitenkin perusteltua muun muassa äänestäjien kuluttajansuojan kannalta. Vaalikuumeen noustessa puolueiden ja poliitikkojen vaalilupaukset saattavat hypätä laukalle. Äänestäjille luvataan enemmän, mihin on varaa, koska vaalikentillä on hankala puhua säästöistä ja leikkauksista.

Tulevaa hallitusta virkamiesten näkemys ei millään tavalla sido, koska päätösvalta ja vastuu ovat politiikoilla. Kokemusten mukaan VM:n näkemykset kuitenkin näkyvät vahvasti hallitusohjelmissa.

Viime eduskuntavaalien alla taloustilanne oli huomattavasti synkempi kuin nyt. Työttömyys kasvoi ja julkinen talous velkaantui vauhdilla. VM arvioi vuoden 2015 keväällä, että julkista taloutta on sopeutettava kuudella miljardilla eurolla. Koska verotusta ei voitu VM:n näkemyksen mukaan kiristää, piti sopeutus toteuttaa menoleikkauksin.

Silloin virkamiesten näkemykset nostattivat metelin. Kuitenkin pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen talouspoliittinen ohjelma rakentui hyvin pitkälti virkamiesten tekemän arvion mukaisesti. Suurelta osin tiukan taloudenpidon ja työmarkkinajärjestöjen tekemän kiky-sopimuksen ansiosta talouden ja työllisyyden suunta on kääntynyt.

Keskustan vaalilupauksen mukaisesti Suomea on laitettu kuntoon, mutta mielipidemittausten perusteella urakasta on tulossa puolueelle kallis lasku. Kokoomuksen kannatusta hallituksen politiikka on sen sijaan jopa vahvistanut.

Vaikka tulevallakin hallituksella riittää haasteista, selviää se nykyistä hallitusta pienemmillä säästöillä. Myös VM:n tiukka verolinja näyttää muuttuneet neljän vuoden takaisesta. Neljä vuotta sitten kokonaisveroastetta ei VM:n mukaan voitu kiristää, mutta tulevalla vaalikaudella sitä ei ole varaa keventää.

Tuloveroja ministeriön mielestä ei kuitenkaan saa kiristää, vaan mahdolliset kiristykset pitää kohdistaa kulutuksen ja kiinteistöjen verotukseen.

Verojen kiristäminen ja leikkausten tekeminen ovat kipeitä ja vaikeita päätöksiä. Yli kymmenen vuotta valmisteltu sote-uudistus on osoittanut, että vielä vaikeampaa on rakenteellisten uudistusten tekeminen.

Politiikka on paljon muutakin kuin taloutta ja taulukoita. Talous asettaa päätöksenteolle raamit, mutta poliitikot päättävät raamien sisällöstä. Äänestäjien kannattaa suhtautua kovin värikkäisiin ja anteliaisiin vaalilupauksiin suurella varauksella.