Hallituksen työ on sotea vaille valmis

Kun pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitus aloitti vajaa neljä vuotta sitten, tavoitteena oli saada Suomi kuntoon. Päämääränä oli muun muassa taittaa valtion velkaantuminen ja nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin. Yksi keskeisimmistä hankkeista oli tehdä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus (sote) valmiiksi.

Ekonomistit ja monet muut asiantuntija pitivät hallituksen itselleen asettamia tavoitteita liian kunnianhimoisina. Vaalikauden lähestyessä loppuaan monet niistä ovat kuitenkin toteutuneet.

Sote-uudistuksen tekeminen on osoittautunut ennakoituakin vaikeammaksi. Monta eri käännettä kohdannut uudistus on jälleen eduskunnan perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.

Perustuslakivaliokunnan piti saada lausuntonsa valmiiksi maanantaina, mutta jälleen kerran aikataulu venyi.

Sipilä muistuttaa Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, että hallituksen itselleen asettamat isot tavoitteet ovat sote- ja maakuntauudistuksia vailla. Vaikka uudistusten tekeminen on ollut erittäin hankalaa ja monivaiheista, hän uskoo niiden valmistumiseen. Nykyisen eduskunnan toimikausi on päättymässä, mutta Sipilän mukaan ei ole mitään syytä, miksi niitä ei ehdittäisi käsitellä. (MT 11.2.)

Eilen politiikan toimittajien tentissä Sipilä totesi, että soten kaatuminen olisi hallituksen lisäksi iso pettymys myös maakunnissa, joissa uudistuksiin on valmistauduttu jo pitkään.

Kiire uudistusten hyväksymiselle kuitenkin tulee, koska eduskunnan on määrä jäädä vaalitauolle viiden viikon kuluttua 15. maaliskuuta. Vaikka uudistukset ehtisivätkin eduskunnan suuren salin käsittelyyn, jännitettävää hallituksella riittää. Hallituspuolueiden enemmistö on eduskunnassa ohut, ja sen lisäksi osa kokoomuksen eduskuntaryhmästä saattaa äänestää uudistuksia vastaan.

Lisäsärön hallitusyhteistyöhön teki vanhustenhoidon hoitajamitoitus. Keskusta ilmoitti esittävänsä oppositiopuolueiden rinnalla hoitajamitoituksen nostamista nykyisestä 0,5 hoitajan suosituksesta 0,7 hoitajaan. Kokoomuksen viesti jäi epäselväksi, vaikka puheenjohtaja Petteri Orpo yritti puolueensa kantaa selittää.

Hallituksen tärkein saavutus on Sipilän mukaan työllisyysasteen nostaminen. Vaikka sote- ja maakuntauudistukset saataisiin maaliin, on kuitenkin yksi asia, missä hallitus ei ole päässyt tavoitteeseensa. Maatalouden kannattavuutta ei ole onnistuttu parantamaan.

Sipilä myöntää, etteivät hallituksen keinot ole purreet, vaan hallitusohjelman maali on maatalouden osalta jäänyt kauas. Sipilä pyysi apuun OP-ryhmän entisen pääjohtajan, vuorineuvos Reijo Karhisen. Karhisen tehtävänä oli selvittää, miten maatalouden yrittäjätuloa voidaan lisätä 500 miljoonalla eurolla.

Karhisen viime viikolla julkistama laaja raportti on nostattanut kovan keskustelun. Karhisen esitystä tukileikkurista pidetään kohtuuttomana. Toteutuessaan ehto jättäisi tukien ulkopuolelle jopa 57 prosenttia maatiloista.

Sipilä sanoo ostavansa Karhisen esityksestä kaiken muun, mutta myyntitulojen raja tukien ehtona ei ole hänen mielestään realistinen. Sipilän mielestä pitää sen sijaan tehdä kaikki toimet, jotta viljelijöiden yrittäjätulo yltäisi vähintään 20 000 euroon.

Maan talouden tervehdyttäminen on vaatinut vaikeita päätöksiä. Sipilän johtamalle keskustalle päätökset ovat kannatusmittausten perusteella tulleet kalliiksi. Viime eduskuntavaaleissa keskustan kannatus oli 21,1 prosenttia, mutta Ylen helmikuussa tekemän mittauksen mukaan puolueen kannatus oli 15,6 prosenttia.

Keskusta ja koko hallitus on Sipilän johdolla keskittynyt laittamaan maan taloutta kuntoon. Kuten Sipilä itsekin toteaa, on äänestäjien arvioitavissa, miten hallitus on työssään onnistunut.