Eduskuntakaudelle tulossa sekava loppu

Eduskunnan lainsäädäntötyö on ajautumassa viime metreillä pahasti konkeloon. Tilanne alkaa muistuttaa edellisen eduskunnan loppuvaiheita, jotka eivät olleet eduskunnan arvovallalle kunniaksi.

Edellisen eduskunnan hallituspuolueiden edustajat äänestivät viime töikseen opposition kanssa kilpaa hallituksen lakiesityksiä nurin. Kokoomuslaisten pääministereiden Jyrki Kataisen ja Alexander Stubbin hallitusten ajamat kunta- ja sote-uudistukset törmäsivät monta kertaa myös perustuslakivaliokuntaan. Isot hankkeet kuivuivat kokoon.

Vajaa neljä vuotta sitten aloittaneen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen piti olla toteuttajahallitus, mutta isot uudistukset ovat edelleen kesken.

Hallitus on kyllä antanut omat lakiesityksensä muun muassa sote- ja maakuntauudistuksista ajoissa, mutta nekin ovat törmänneet perustuslakivaliokuntaan. Alkaa näyttää siltä, että uudistusten tekeminen siirtyy taas seuraavalle hallitukselle ja eduskunnalle. Aivan kalkkiviivoille uudistukset joka tapauksessa menevät.

On ymmärrettävää, että isojen lakipakettien käsittely vie aikaa eduskunnan valiokunnissa, koska monta asiaa pitää ottaa huomioon ja kuulla asiantuntijoita. Lisäksi puolueiden näkemyksiä pitää sorvata yhteen.

Perustuslakivaliokunta poikkeaa kuitenkin muista valiokunnista. Puoluepolitikoinnin sijaan valiokunnan pitäisi ottaa kantaa vain hallituksen esitysten perustuslainmukaisuuteen.

Hallitusta on syytetty muun muassa siitä, että lakien valmistelu on puutteellista. Puutteellista valmistelu näyttää olevan myös eduskunnan valiokunnissa. Sote- ja maakuntauudistusten lisäksi tiedustelulakien eduskuntakäsittelystä on tullut sekava näytelmä.

Soppaa ovat olleet hämmentämässä eduskunnan ulkopuoliset perustuslakiasiantuntijat. Professorit Juha Latvapuro ja Martin Scheinin arvioivat Twitterissä, etteivät hallinto- ja puolustusvaliokunnat ole ottaneet riittävästi huomioon perustuslakivaliokunnan kantoja.

Arvostelun kohteeksi on joutunut erityisesti hallintovaliokunta. Puolustusvaliokunnan mietintö läpäisi professoreiden "tentin", vaikka siitäkin löytyi moitittavaa. (HS 14.2.)

Vaikka eduskunnan puhemies Paula Risikko (kok.) paheksui perustuslakiasiantuntijoiden tapaa antaa palautetta Twitterissä, hän ilmoitti, että tiedustelulait poistetaan eduskunnan täysistunnon päiväjärjestyksestä ja palautetaan hallinto- ja puolustusvaliokuntiin.

Muodollisesti palautusta pyysi hallintovaliokunta. Valiokunnan puheenjohtaja Juho Eerola (ps) pitää mahdollisena, että tiedustelulakeja ei ehditä hyväksyä nykyisen eduskunnan aikana.

Valiokunnat pyytävät esityksistä arvion perustuslakivaliokunnalta, joka puolestaan kuulee uudelleen asiantuntijoita. Näiden asiantuntijoiden joukossa saattavat olla taas myös professorit Latvapuro ja Scheinin.

Puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) mielestä on isänmaan ja kansalaisten kannalta vahingollista, jos poliittisen pelin takia tiedustelulakipaketti jää tällä vaalikaudella hyväksymättä. Hän ihmettelee, mihin on hävinnyt kiireellisyyden puolesta ollut eduskunnan viiden kuudesosan enemmistö. Niinistön mielestä eduskunnan ulkopuolisille voimille on annettu liikaa valtaa.

Jos sote- ja maakuntauudistuksia ja tiedustelulakeja ei ehditä käsitellä tämän eduskunnan aikana, esitykset raukeavat. Tulevan hallituksen pitää aloittaa omien esitystensä tekeminen alusta. Toki vanhoja pohjia voi käyttää, mutta uusi hallitus tuskin niihin tyytyy.

Suomessa on keskusteltu siitä, pitäisikö meillä olla puolueista riippumaton, asiantuntijoista koostuva perustuslakituomioistuin. Tällaisella ei näytä olevan tarvetta, koska sellainen toimii jo Twitterissä.