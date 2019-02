Lihan alkuperällä on väliä

Lihansyöntiä arvioidaan yhä useammin kestävän kulutuksen, ympäristön, ilmaston ja terveysvaikutusten näkökulmasta. Keskustelu on tärkeää, koska itse lihansyönti ei tilastoiden mukaan ole ainakaan vähenemässä. Siksi on merkitystä, missä ja millä tavalla liha on tuotettu.

Lihatiedotus julkaisi perjantaina tutkimuksen suomalaisten luottamuksesta kotimaiseen lihaan. Kuluttajien luottamus lihan turvallisuuteen ja jäljitettävyyteen on vahva, samoin eläinten ja ympäristön hyvinvoinnin huomioimiseen suomalaisessa tuotannossa. Vaikka kysely kertoo kuluttajien näkemyksistä, luottamus ei synny tyhjästä. Kuluttaja syö kotimaista lihaa hyvällä omallatunnolla – eikä siinä erehdy.