Kotimainen on vastuullisen valinta

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunta saattaa tuntua niin suurelta asialta, ettei siihen yksi ihminen pysty vaikuttamaan. Long Play -verkkojulkaisun päätoimittajan Hanna Nikkasen mielestä keskustelu ilmastonmuutoksesta kääntyykin usein toisten syyttelyksi (MT 25.2.).

Nikkasen mukaan naapurin ilmastosynneistä kantelu on vain keino välttää itselle vaikeiden asioiden käsittelyä.

Jokainen voi kuitenkin omilla valinnoillaan ottaa vastuuta.

Suomalaisen Työn Liiton joulukuussa teettämän tutkimuksen mukaan lähes puolet suomalaisista on sitä mieltä, että kaikkien pitäisi kiinnittää huomiota kuluttamisen vastuullisuuteen. Liiton tutkimuspäällikön Jokke Eljalan mukaan yksi keino lisätä kuluttamisen vastuullisuutta on suosia kotimaan matkailua. (MT 18.2.)

Eljala muistuttaa, että kotimaan matkailussa hiilijalanjälki jää useimmiten ulkomaanmatkailua pienemmäksi. Lisäksi kotimaan matkailu ravintola- ja oheispalveluineen tukee suomalaista työtä ja työllistymistä.

Eljalan mielestä meidän suomalaisten tulisi arvostaa entistä enemmän kotimaassa tuotettuja tuotteita ja palveluita, koska niiden valitseminen on vastuullisuusteko.

Muistutus kotimaisten tuotteiden ja palvelujen merkityksestä on monella tavalla aiheellinen.

Suomalaiset ovat EU-maiden innokkaimpia matkustamaan ulkomaille. Vaikka ulkomaisten matkailijoiden määrä Suomessa on ilahduttavasti kasvanut, oli matkustustase vuonna 2017 noin 1,9 miljardia euroa miinuksella. Viime vuoden alijäämän arvioidaan olevan kaksi miljardia euroa. (MT 25.2.)

Vaikka myös kotimaan matkailu on lisääntynyt, kasvuvauhti on ollut ulkomaanmatkailua hitaampaa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtajan Timo Lapin mukaan kotimaan matkailu on kehittynyt viimeiset kymmenen vuotta hitaasti.

Matkailutaseen alijäämä onkin kasvanut yli miljardi euroa vuoden 2013 jälkeen. Maran laskelmien mukaan valtio saisi noin 300 miljoonaa euroa enemmän verotuloja, jos rahamäärä käytettäisiin Suomessa.

Matkailutaseen lisäksi myös ruokataseen alijäämä on miljardiluokkaa. EU-jäsenyyden aikana ruuan tuonti Suomeen on yli kolminkertaistunut. Ruokataseen vuotuinen alijäämä on yli kolme miljardia euroa. Ponnisteluista huolimatta tuonti kasvaa edelleen vientiä nopeammin.

Hallitusohjelman tavoitteen mukaan elintarvikkeiden kauppataseen olisi pitänyt hallituskauden aikana parantua 500 miljoonalla eurolla. Supistumisen sijaan näyttää siltä, että elintarvikkeiden kauppataseen alijäämä on edelleen kasvanut.

Tärkeä osa vastuullisuutta on, että kauppa pystyy kertomaan kuluttajille, miten ja missä ruoka on tuotettu. Tuontiruuan vastuullisuudessa on paljon parantamisen varaa.

On hyvä, että esimerkiksi S-ryhmä selvitti, miten Italiasta tuotavaa tomaattimurskaa valmistetaan. Selvityksessä kävi ilmi muun muassa, että työntekijöitä rekrytoivat usein laittomat välittäjät, jotka perivät palkoista suuria työnvälitys- ja kuljetusmaksuja. Työntekijälle jäävä palkka on hyvin pieni ja asuinolot ovat kehnot. (S-kanava.fi 6.2.)

SOK:n vastuullisuusjohtaja Lea Rankinen huomauttaa, ettei elintarviketuotannon mahdollisia ihmisoikeusriskejä etsiessä tarvitse matkustaa kovin pitkälle.

Kotimaan matkailun ja kotimaisten tuotteiden suosiminen on ympäristöteko, mutta kysymys myös työllisyydestä. Matkailuala työllistää 140 000 ja elintarvikeketju yli 300 000 suomalaista.

Työllisyyden kannalta kotimaisten tuotteiden suosiminen on merkittävä ja vastuullinen teko. Suomalaisen Työn Liiton laskelmat osoittavat, että jos jokainen ostaisi kymmenellä eurolla enemmän kotimaisia tuotteita kuukaudessa, syntyisi 10 000 uutta työpaikkaa.