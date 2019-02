Rinne palaa toipilaana

SDP:n puheenjohtajan Antti Rinteen odotettu paluu politiikan parrasvaloihin nähdään perjantaina, kun hänen sairauslomansa päättyy. Rinne palaa keskelle kiihtyvää vaalikamppailua, jossa hän puoluegallupien perusteella on vahvin suosikki seuraavaksi pääministeriksi. Demarit saavat varajärjestelyjen jälkeen ykköstykkinsä asemiin.

Rinne avasi sairauskertomustaan viikonloppuna Ilta-Sanomien haastattelussa (IS 23.2.). Jouluna lomamatkalla iskenyt sairaus oli vakava – vakavampi kuin kukaan arvasi. Haastattelun perusteella demaripomon sydän ja pää ovat kunnossa. Selvää silti on, että Rinne palaa työhönsä toipilaana. Kalenteriin on syytä varata aikaa myös toipumiselle – ihminen Rinne on poliitikko-Rinnettä tärkeämpi.