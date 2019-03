Vaalihäirintä ehdoitta kuriin

Suomalaiset valmistautuvat parhaillaan kansanvallan huipentumaan – eduskuntavaaleihin. Tällä kertaa vaaleja leimaa erilaisten ääriajattelijoiden ruokkima, ikävän kärjistynyt ilmapiiri. Kärkevän keskustelun lisäksi pahimmillaan lietsotaan vihaa puolueita ja niiden ehdokkaita kohtaan.

Kovat puheet ovat johtaneet myös tekoihin. Ulkoministeri Timo Soinin (sin.) kimppuun yritettiin käydä viikonloppuna Vantaalla. Väkivallasta ja sen uhasta vaalitilaisuuksissa on raportoitu muuallakin. Ilmiö on vakava. Väkivalta ei kuulu kansanvaltaan, vaan sortaa sitä. Vaalihäirintään on puututtava ripeästi. Demokratiassa keskeistä on kunnioittaa jokaista mielipidettä – ja antaa äänestäjien ratkaista.