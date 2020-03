Väkivalta ei kuulu politiikkaan

Vasemmistoliiton läntisen alueen toiminnanjohtaja joutui eroamaan tehtävästään, kun hänen hallinnoimallaan twitter-tilillä oli kehotettu tappamaan ilmastonmuutoksen kieltäjät ja fasistit. Syntyneen kohun jälkeen puolueen puheenjohtaja Li Andersson tuomitsi toiminnan yksiselitteisesti.

Andersson toimi puolueelleen nolossa asiassa oikein. Samanlaista yksiselitteistä vihapuheen torjuntaa on syytä odottaa muiltakin politiikan vastuunkantajilta. Väkivaltaan yllyttäminen on aina vastuutonta. Nykyisessä keskusteluilmapiirissä se on myös vaarallista.