Torjutaan se yhdessä

Koronaepidemian torjuntatoimista järein on ihmisten liikkumisen ja tapaamisten rajoittaminen. Erityisesti ohje yli 70-vuotiaiden eristäytymisestä karanteenia vastaaviin oloihin hämmentää monen mieltä. Valtaosa suomalaisista on ymmärtänyt, miksi riskiryhmien suojaaminen on nyt erittäin tärkeää. Ikävä kyllä myös ymmärtämättömyydestä on esimerkkejä.

Ihmisten tapaamisia rajoitetaan siksi, että epidemian edetessä sairaalapaikat riittäisivät tarvitseville. Kaikkien – myös riskiryhmiin kuuluvien – on otettava tämä vakavasti. Lähikontaktien välttäminen ei tarkoita kenenkään sulkemista lukittuun tilaan. Autetaan toisiamme asioinnissa, pidetään yhtä, ulkoillaan ja piipahdetaan vaikka mökillä. Mutta vastuullisesti.