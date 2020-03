Hallituksen ohjeetkin otettava määräyksinä

Puolitoista viikkoa sitten pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti yhdessä presidentin kanssa ottaa Suomessa valmiuslain käyttöön. Hallituksen ilmoittamalla 19 kohdan ohjelmalla on tarkoitus hidastaa viruksen etenemistä ja antaa terveydenhoitojärjestelmälle mahdollisuus selvitä tehtävistään.

On tärkeää, että hallitus neuvotteli ennen valmiuslain tuomista eduskuntaan myös oppositiopuolueiden kanssa. Valmiuslaki on niin poikkeuksellinen ja järeä työkalu, että se on koko eduskunnan asia eikä sillä ole syytä tehdä politiikkaa.

Ministerit ovat pitäneen sen jälkeen tilanteesta päivittäin yhdessä virkamiesten kanssa tiedotustilaisuuksia. Niissä on kerrottu hallituksen toimenpiteistä ja annettu kansalaisille ohjeita, miten tulisi toimia. Vaikka tilaisuudet ovat olleet pääosin hyvin selkeitä, osalle suomalaisista ohjeet ovat jääneet epäselviksi tai niistä ei ole piitattu.

Pääministeri Marin on todennut, ettei valtio voi ohjeistaa tai rajoittaa jokaista asiaa suomalaisten arjessa. Hän on aivan oikeassa. Tästä syytä niin sanotun maalaisjärjen käyttö on enemmän kuin suositeltavaa. Jokainen meistä on käyttäytymisellään vastuussa itsensä ja läheistensä lisäksi kaikista muistakin.

Esimerkiksi ravintola-ala haluaa ohjeiden sijaan selviä määräyksiä. Asia ei ole yksinkertainen.

Erilaisista rajoituksista päättäessään hallituksenkin pitää noudattaa lakeja. Pääministeri Marinille on tullut yllätyksenä, että lainsäädäntömme on tietyissä kohdin jäykkä ja puutteellinen.

Esimerkiksi nykyisen lainsäädännön puitteissa hallitus ei pysty sulkemaan yökerhoja, ravintoloita ja kahviloita. Lainsäädännössä ei ole siihen välineitä, joten määräysten antaminen edellyttää lainsäädäntöä. Eduskuntapuolueet keskustelivat asiasta eilen Säätytalolla.

Säätytalolla keskusteltiin myös liikkumisen rajoittamisesta. On hyvin todennäköistä, että hallitus päättää liikkumisrajoituksista vielä tämän viikon aikana. Ainakin oppositiopuolueissa on valmiutta siihen, että liikkumista Uudenmaan ja muun Suomen välillä rajoitetaan.

Nyt on tärkeintä, että viruksen leviämistä kyettäisiin hidastamaan. Tämä edellyttää, että ohjeet liikkumisen ja kokoontumisen rajoittamisesta otetaan vakavasti jo ennen määräyksiä. Kyse on jokaisen terveydestä sekä terveydenhuollon kapasiteetin riittävyydestä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) johtajaylilääkärin Markku Mäkijärven mukaan erityisesti Uudellamaalla on tärkeää, että noudatetaan hallituksen ohjeita tiukasti. Husin alueella koronatartuntoja on selvästi enemmän kuin muualla Suomessa. Maanantaihin mennessä noin 40 Husin henkilökuntaan kuuluvaa oli saanut koronatartunnan. (IL 24.3.)

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) muistuttaa, ettei meillä ole näkymää tulevaisuudesta. Hänen mukaansa nyt ollaan kuitenkin vielä räjähdysvaiheessa, ei vielä edes tulipalovaiheessa.

Tilanteen vakavuudesta kertoo, että sosiaali- ja terveysministeriö (STM) päätti tiistaina avata huoltovarmuusvarastot. Ministeriön kansliapäällikön Päivi Sillanaukeen mukaan tämä historiallinen päätös tarkoittaa, etteivät kirurgiset suojaimet, maskit ja hengityssuojaimet tule loppumaan.

Vaikka maailmanlaajuisen epidemian vaikutukset talouteen ovat järisyttävät, akuutissa vaiheessa on tärkeintä pyrkiä kaikin mahdollisin keinon turvaamaan ihmisten terveys. Osa yhteiskuntavastuuta kuitenkin on, että huolehditaan myös yritysten ja työntekijöiden tulevaisuudesta.

Poikkeuksellisesta tilanteesta selviämiseksi valtiovallalta vaaditaan vastuuta ja tekoja. Vastuuta omasta käyttäytymisestämme emme voi kuitenkaan sysätä päättäjille. Sen sijaan, että odottaa määräyksiä, jokaisen pitäisi noudattaa annettuja ohjeita.

