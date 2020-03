Linnut vallanneet ilmatilan

Kevät on saapunut Suomeen täydellä voimallaan. Päivä on taas pidempi yötä, luonto on herännyt, maan eteläosissa on kulovaroitus ja pohjoisemmassa hanget painuvat auringon säteiden tieltä. Muuttolinnut palaavat tutussa järjestyksessä. Maatiloilla valmistaudutaan uuteen kasvukauteen, kuten on tehty sukupolvien ajan.

Tänä vuonna kevään riemusta osa jää maassamme leviävän koronaepidemian varjoon. Luonto ei virustaudista huolta kanna, vaan muistuttaa nyt ihmistäkin elämän jatkumisesta. Kevätluonto tarjoaa upeaa ja rauhoittavaa rinnakkaisohjelmaa koronauutisille. Kanavaa voi seurata koko maassa – kaupungeissakin. Lentokoneita taivaalla ei näy. Linnut ovat vallanneet ilmatilan.