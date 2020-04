Marin demareita suositumpi

Pääministeripuolue SDP nousi Alman kyselyssä (Alma Media 31.3.) suurimmaksi puolueeksi pitkään kärkipaikkaa pitäneen perussuomalaisten ohi. Demareiden kannatus loikkasi peräti 4,4 prosenttiyksikköä eli 21,1 prosenttiin tammi–helmikuun vastaavaan kyselyyn verrattuna. Kannatustaan menettivät hallituksessa vihreät sekä oppositiossa kaikki puolueet.

Koronakriisin hoidossa suurin huomio kohdistuu hallitukseen ja pääministeriin. Hallitus on pärjännyt hyvin, mutta pääministeri Sanna Marinista (sd.) on samalla sukeutunut politiikan tähti, johon myös demareiden tuhti gallup-nousu henkilöityy. Muuta SDP:tä ei Marinin takaa juuri erotu. Pääministerin suosio tukee koko hallitusta. Vastuuta on kuitenkin kannettava koko rintamalla.