Vaativa kevät kouluissa

Koulut ovat koronakriisin takia olleet pääosin tyhjillään jo muutaman viikon. Yhä todennäköisemmältä näyttää, että normaali kouluarki palaa aikaisintaan ensi syksynä. Kesälomien alkuun on vielä liki kaksi kuukautta. Se aika mittaa niin oppilaiden kuin opettajienkin voimia, kun opetussuunnitelma pitäisi viedä läpi lähinnä etäopetuksena.

On selvää, että etäopiskelun sujumisessa on eroja oppilaista, opettajista ja kouluista johtuen. Myös oppimiserot kasvavat. Usein ratkaisevinta on, kuinka lasten koulunkäyntiä kodeissa arvostetaan. Kodin ja koulun yhteistyötä tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan. Sen avulla sekä opettajat että koululaiset voivat jaksaa läpi vaativan kevään.