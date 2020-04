Katseet kääntyvät talouteen

Koronaviruksen iskua ihmisten terveyteen on Euroopassa otettu vastaan nyt pari kuukautta. Epidemian järeä torjunta on muuttanut jokaisen elämää. Taistelu tautia vastaan jatkuu, mutta samalla katseet kääntyvät jo talouteen. Miten ja kuinka nopeasti koronan taloudellinen tuho on korjattavissa? Miten estää lamaa runtelemasta ihmistä, perheitä, lapsia?

Valtiovarainministeriön mukaan syksyyn jatkuva talouden sulku romahduttaisi Suomen bkt:tä 12 prosenttia, kaataisi yrityksiä ja työpaikkoja. Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kiirehtikin lauantaina yritysten kriisirahan jakoa (MT.fi 18.4.). Laman torjunnassa hallitus tarvitsee tiivistä yhteistyötä kaikkien talouden toimijoiden kanssa. Merkkejä tiivistymisestä onneksi on.

Miten estää lamaa runtelemasta ihmistä, perheitä, lapsia?