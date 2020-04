Biotalousvetoinen talous Suomen etu

Raakaöljyn hinta painui maanantaina Yhdysvalloissa hetkellisesti negatiiviseksi. Näin ei ole koskaan aiemmin tapahtunut. Pudotus koskee Yhdysvaltoja, eikä se vaikuta suoraan Euroopassa pääosin käytettävään Brent-laadun raaka-öljyn hintaan, jonka tynnyrihinta on noin 25 dollaria.

Historialliseen tapahtumaan on monta syytä. Konkreettisin syy on, että varastojen kapasiteetti oli täyttymässä eikä öljylle ollut ostajia.

Toinen selitys hintaromahdukselle on muun muassa Handelsbankenin mukaan tekninen. Tiistaina erääntyivät toukokuun WTI-öljyn futuurisopimukset. Kesäkuun futuurisopimuksissa hinta on noin 20 dollaria tynnyriltä ja heinäkuun futuurihinta oli maanantaina yli 26 dollaria.

Futuuri on julkisesti noteerattu johdannaissopimus, jolla sitoudutaan ostamaan ja myymään tiettynä aikana tulevaisuudessa kohde-etuutta hintaan, joka on sovittu sopimushetkellä. Jos on sitoutunut ostamaan esimerkiksi öljyä tulevaisuudessa tiettyyn hintaan eikä siihen syystä tai toisesta pysty, joutuu maksamaan korvauksia tai yrittämään myydä sopimus eteenpäin.

Kyse on myös öljyntuottajamaiden – erityisesti Saudi-Arabian ja Venäjän – keskinäisestä hintasodasta. Sen seurauksena tarjonta on lisääntynyt samaan aikaan kun kysyntä on vähentynyt. Öljyntuottajamaiden järjestö OPEC ja Venäjä pääsivät hiljattain sopuun tuotannon leikkaamisesta, mutta se ei ole ainakaan vielä vaikuttanut hintaan.

Öljyn hintasodassa on nähty myös suurvaltapolitiikkaa. Yhdysvaltojen liuskeöljyteollisuus on ollut vaikeuksissa, koska alhaiset hinnat eivät riitä kattamaan tuotantokustannuksia. On esitetty arvioita, että Venäjän tavoitteena on ajaa Yhdysvaltojen öljyteollisuus kriisiin.

Suurin syy öljyn kysynnän laskuun on koronaepidemia. Esimerkiksi Suomessa epidemia on lähes puolittanut autoliikenteen. Vaikka raakaöljyn maailmanmarkkinahinnat eivät ole romahtaneet Yhdysvaltojen tavoin, hinnat ovat romahtaneet. Joulukuussa raakaöljyn hinta oli vielä vajaat 70 dollaria tynnyriltä, nyt noin 25 dollaria.

Öljyn hinnan romahdus näkyy myös kuluttajien kukkarossa. Kevyen polttoöljyn hinta on pudonnut noin 40 prosenttia. Muiden polttoainelaatujen hinnat ovat pudonneet maltillisemmin, koska niitä verotetaan ankarammin. Bensiinin hinnasta noin 70 prosenttia on veroja.

Öljyriippuvaisuudesta irrottautumispyrkimyksistä huolimatta öljy on edelleen kuumemittari, joka kertoo talouden tilasta. Nyt taloudessa on pahasti alilämpöä. Öljyn hinnanlasku veti pörssikurssit luisuun myös Suomessa. Öljyn merkitys suhdanteisiin tulee myös sitä kautta, että talouden luisuessa aleneva öljyn hinta osaltaan elvyttää ja noususuhdanteessa nouseva hinta hillitsee talouden ylikuumenemista.

Öljyn hinnanlasku on lyhyellä tähtäimellä hyvä uutinen maailmantalouden ja yksittäisen kuluttajan kannalta. Polttoöljyvarastoja täydennetään muun muassa maatiloilla. Myös Yhdysvallat täydentää omia strategisia öljyvarastojaan.

Vaikka öljyfutuurit kertovat, että sijoittajat uskovat kysynnän elpyvän kesällä, mutta mitä tapahtuu, jos näin ei käy. Öljyn hinta saattaa romahtaa laajemminkin, koska sitä ei voi ostaa enää varastoihin.

Öljyn hinnan alentuminen on myös huono uutinen Suomen taloudelle, koska se heikentää vientimahdollisuuksia muun muassa Venäjälle ja muihin öljyntuottajamaihin. Öljyn hinnan romahdus saattaa myös osaltaan hidastaa siirtymistä biotalouteen.

Nyt tehdään päätöksiä, lähteekö maailmantalous öljyvetoiseen nousuun, vai halutaanko todella panostaa uusiutuvaan bioenergiaan. Biotalousvetoinen tulevaisuus olisi ilmaston ja myös Suomen etu.

