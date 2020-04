STM:n tilannetaju koetuksella

Koronakriisi koettelee sosiaali- ja terveysministeriön tilannetajua. Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on syyllistänyt kuntia puutteellisesta ohjeiden noudattamisesta. Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) puolestaan ei saa hillittyä ministeriön sisäistä kiistelyä syistä, miksi EU:n yhteiseen suojavarusteiden hankintaan ei päästy mukaan.

Syypäiden etsiminen akuutissa kriisissä ei ole oikea toimi. Oikean tilannekuvan luominen epidemiasta on ollut vaikeaa kaikille. On selvää, että ministeriö ja virkamiehet joutuvat tekemään päätöksiä vajaan tiedon perusteella. Silti niitä on tehtävä.