Kausityö löytämässä tekijänsä

Erikoiskasvitiloilla kevättyöt ovat jo monin paikoin täydessä vauhdissa. Huoli kausityövoiman saannista on edelleen olemassa, mutta samalla on myös paljon rohkaisevia merkkejä sen löytymisestä. MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylien yhteiseen Töitäsuomesta.fi-palveluun on rekisteröitynyt jo 5 500 työtä hakevaa ja tarjoavaa. Määrät kasvavat päivittäin.

Työvoimapulasta kärsivät tilat koettavat haalia työntekijöitä kaikin keinoin. Ensimmäinen tilauslento Ukrainasta toi työväkeä Suomeen eilen. Virinneet riidat siitä, mistä tekijät tulevat, kannattaa haudata nopeasti. Töitä riittää, ja tärkeintä on, että ne tulevat tehdyksi. Erityisen hienoa on, että tänä kesänä maatalouden työt tulevat tutuksi monelle suomalaiselle.