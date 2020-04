Verkkokauppa se on, mikä kasvaa

Koronakriisi ravistelee yhteiskuntaa syvältä. On vaikea löytää alaa, joka ei olisi kärsinyt kriisistä. Yksi näyttää kuitenkin selvinneen kriisistä monia muita paremmin. Päivittäistavarakaupan lisäksi erityisesti verkkokauppa – mukaan lukien ruuan verkkokauppa – kasvaa ennätyksellistä vauhtia.

Kauppa on jakaantunut kahtia, koska erikois- ja tavaratalokaupan yrityksistä noin puolet on menettänyt liikevaihtonsa lähes kokonaan.

Kaupan liiton huhtikuun alussa tekemän jäsenkyselyn mukaan yli neljäsosa kaupoista kertoi liikevaihtonsa romahtaneen lähes kokonaan. Yli puolet yrityksistä on lomauttanut henkilökuntaansa. Myös päivittäistavara- ja marketkaupan toimijoista lähes 40 prosenttia kertoi liikevaihtonsa laskeneen, mutta toisaalta yli puolet on lisännyt myyntiään.

Keskolla alkuvuosi on sujunut hyvin. Konsernin vertailukelpoinen liiketulos oli alkuvuonna poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kaikkien aikojen paras. Tulosta pönkitti ruuan myynnin vahva kasvu ja sen odotetaan jatkuvan. Ruuan vähittäismyynti on kasvanut reippaasti sekä K-ruokakaupoissa että K-ruoka.fi-verkkokaupassa.

Keskon pääjohtajan Mikko Helanderin mukaan maaliskuussa K-ruokakauppojen päivittäistavaramyynti kasvoi kaikissa ketjuissa liki kymmenen prosenttia. Ruuan verkkokaupassa yhtiö on kasvattanut kapasiteettiaan ja K-ruoka.fi on Helanderin mukaan nyt Suomen suurin ruuan verkkokauppa. Verkkokaupan kasvu on ollut korkeimmillaan viikkotasolla yli 800 prosenttia.

Verkkokauppa on kasvanut tasaisesti. Viime vuonna suomalaiset ostivat verkkokaupoista vähittäiskaupan tuotteita koti- ja ulkomailta yhteensä 4,5 miljardilla eurolla. Kasvua edelliseen vuoteen oli 12 prosenttia. Toisin kuin yleisesti luullaan, 60 prosentissa Suomessa tehtävistä verkko-ostoksista lähetys tulee kotimaasta. Kiinan osuus on noin 13 prosenttia.

Kaupan liiton pääekonomistin Jaana Kurjenoja arvioi, että ruuan verkkokauppa tulee hyppäämään nyt uudelle tasolle.

Kävijämäärät esimerkiksi S-ryhmän verkkopalvelussa ovat kaksin-kolminkertaistuneet koronaepidemian myötä. S-ryhmän ruuan verkkokauppojen myynti on yli kolminkertaisella tasolla edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verkkokauppa-alustoja tarjoavan MyCashflow’n liiketoimintajohtaja Pekka Juntusen mukaan verkkokauppojen perustamisessa kasvua normaaliin viikkoon verrattuna on nyt reilusti yli tuhat prosenttia. Vaikka vaatekaupat ovat verkkokaupassa yleisiä, on kasvua Juntusen mukaan tullut sellaisiltakin aloilta, joista kasva ei ole odotettu.

Vanhan sanonnan mukaan "Kauppa se on, joka kannattaa". Se pitää ainakin Keskon alkuvuoden tuloksen perusteella paikkansa. Sanontaa voidaan muokata myös nykyaikaan vastaavaksi: "Verkkokauppa on se, joka kasvaa."

Suupohjan Osuuspankin toimitusjohtaja Timo Kalliomäki arvioi, että kriisi lisää maatalouden, omavaraisuuden ja kotimaisen ruuan arvostusta (MT 27.4.). Näin on toki käynyt, mutta viljelijän tuloja arvostus ei yksin lisää. Kriisin seurauksena laskupaineet erityisesti kotieläintalouden tuottajahintoja kohtaan ovat lisääntyneet entisestään. Tuottajahintoja on jo alennettu ja lupauksia mahdollisista korotuksista on vedetty takaisin.

Pääministeriä myöten ovat päättäjät vaatineet kotimaisen suojainvalmistuksen aloittamista huoltovarmuuden turvaamiseksi. Samanlaisten vaatimusten pitää koskea myös ruokaa. Huoltovarmuus edellyttää, että verkkokaupasta voi kriisitilanteissakin ostaa kotimaista ruokaa.

Kauppatavasta riippumatta ei ole varaa unohtaa, mistä ruoka tulee. Se tulee aina maalta.

