"Huomenlahja" tarpeeseen

Työväenliikkeen ikoni ministeri Lauri Ihalainen (sd.) ehdottaa työmarkkinajärjestöjen yhteistä toimenpideohjelmaa siitä, miten Suomi nostetaan taas jaloilleen koronakriisin jälkeen (MT 29.4.). Ihalainen kuvailee ohjelmaa "huomenlahjaksi" maan hallitukselle. Siinä työnantajat ja työntekijät sitoutuisivat toimiin suurtyöttömyyden estämiseksi.

Korona jättää Suomen talouteen ruman jäljen, jonka korjaamisessa keskeistä on työn ja tuotannon palautuminen. Elinkeinoelämä vaati viikonloppuna hallitukselta tiekarttaa talouden avaamiseksi. Tie voi olla pitkä. Kartan ääreen hallitus kokoontui viimeksi eilen sunnuntaina. Kun talous on taas avattu, Ihalaisen kaipaama konsensus työmarkkinoilla on ratkaisevaa. Se määrää Suomen suunnan.