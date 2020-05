Kansa kokoontuu lipun ympärille

Useiden ulkomaisten arvioitsijoiden mielestä koronakriisiä on Suomessa hoidettu hyvin. Se on edellyttänyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitukselta – opposition tukemana – historiallisen kovia päätöksiä. Näillä päätöksillä on myös kansalaisten vahva tuki.

Maaseudun Tulevaisuuden Kantar TNS Agrilla teettämän kyselytutkimuksen mukaan hallituksen koronatoimien kansalaisilta saama tuki on vahvistunut entisestään. Huhtikuussa tehdyssä kyselyssä 73 prosenttia katsoi, että Marinin hallitus on onnistunut koronakriisin hallinnassa.

Kielteisesti hallituksen toimiin suhtautuu 18 prosenttia. Kielteisimmin hallituksen koronatoimiin suhtautuvat perussuomalaisten kannattajat. Heistä puolet katsoo, että hallitus on epäonnistunut koronakriisin hallinnassa. Vankinta hallituksen tuki on SDP:n, vasemmistoliiton ja vihreiden äänestäjien joukossa.

Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös muissa tutkimuksissa.

Muun muassa Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) viime viikolla julkistaman tutkimuksen mukaan suomalaiset suhtautuvat lähes varauksettoman myönteisesti hallituksen poikkeuksellisen järeisiin toimiin koronakriisissä. Lähes 90 prosenttia antaa toimille täyden tukensa.

Verrattuna kaksi vuotta sitten tehtyyn EVA:n tutkimukseen luottamus hallitukseen on kasvanut 33 prosenttiyksikköä ja luottamus eduskuntaan 17 prosenttiyksikköä. Yli puolet suomalaisista luottaa hallitukseen ja eduskuntaan. Puolueita kritisoivien rivit ovat harventuneet yli kahdellakymmenellä prosenttiyksiköllä.

EVA:n tutkimuspäällikön Ilkka Haaviston mielestä koronaviruksen aiheuttaman yhteisen uhan torjumiseksi kansa on poikkeuksellisen yksituumainen. Hänen mukaansa ilmiötä kutsutaan lipun ympärille kokoontumiseksi. Siitä on havaittu koronakriisin yhteydessä merkkejä myös muissa maissa.

Suomalaiset löytävät hallituksen toimista myös kritisoitavaa. Erityisen surkeaksi MT:n kyselyyn vastanneet arvioivat työ- ja elinkeinoministeriön suorituksen yrityksille maksetuista koronatuista. Business Finlandin ja ely-keskusten kautta yrityksille jaetut koronatuet saavat MT:n kyselyssä täystyrmäyksen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan totuus tuista on toinen kuin julkisuudessa on annettu ymmärtää. Tätä mieltä on muiden muassa myös ruokolahtelainen liiketalouden lehtori Mika Tonder. Hän neuvoo työnsä ohella vapaaehtoisuuspohjalta yrityksiä koronatukien hakemisessa. (Yle.fi 30.4.)

Tonder on yllättynyt, että julkinen valta on pystynyt toimimaan tehokkaasti ja tuet on saatu ruohojuuritasolle asti näin nopeasti. Hänen näkemyksensä mukaan tuet ovat menneet 99-prosenttisesti aitoon tarpeeseen. Tonderin mielestä yritykset eivät kahmi tukea, vaan sen hakemista pikemminkin kainostellaan.

Lipun ympärille kokoontuminen näkyy erityisesti pääministeripuolueen kannatuksen kasvuna. Alma Median vappuna julkaiseman mielipidemittauksen mukaan SDP:n kannatus on noussut 24,4 prosenttiin. Kasvu tammi–helmikuussa tehtyyn mittaukseen on yli seitsemän prosenttia.

Tuki hallituksen toimille on satanut lähes kokonaan SDP:n laariin. Muista hallituspuolueista vain keskustan kannatus on hieman noussut. Eniten kannatusta on menettänyt vihreät, lähes kolme prosenttiyksikköä. Oppositiossa olevien perussuomalaisten kannatus on huvennut noin kolme ja kokoomuksen 1,3 prosenttiyksikköä.

Koronakriisi on osoittanut, että suomalaiset hyväksyvät rajoituksia, jos ne koetaan tarpeellisiksi ja oikeudenmukaisiksi. Akuutin kriisin jälkeen hallituksen yhteistyökyky joutuu todelliseen puntariin, koska kovia kokeneet ihmiset pitäisi saada hyväksymään kriisistä koituneet laskut. Mielipidemittausten perusteella voi päätellä, ettei tähän työhön ole oppositiolta odotettavissa tukea.

