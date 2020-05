Erilainen äitienpäivä

Kevään juhlat soljuvat nyt ohi poikkeusaikana ja poikkeusjärjestelyin. Näin on myös sunnuntaina vietettävän äitienpäivän laita. Moni äiti ja isoäiti jää vaille odotettuja vieraita, kun ihmisten on koronatartuntojen välttämiseksi välteltävä myös toisiaan. Näkemistä, muistamista ja kohtaamista virus ei sentään estä. Juhlan luonne on nyt vain erilainen.

Kaikkien äitien tekemää työtä – tukea, turvaa ja kasvatusta – on syytä muistaa joka päivä. Silti äitienpäivällä ja sen viettämisellä voi olla erityinen merkitys nyt monia ahdistavan epidemian aikana. Välittäminen auttaa pelkoihin. Sitä tarvitsevat nyt erityisesti ne, jotka joutuvat viettämään äitienpäivää eristettynä läheisistään.