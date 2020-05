Luomu vetää uusia tuottajia

Luomutuotantoon siirtyy Suomessa tänä vuonna yhteensä 283 uutta maatilaa. Lopettajia on 150. Luomutilojen määrän lisäksi myös luomupinta-ala kasvaa – jopa tilamäärää nopeammin, koska myös tuotannossa jatkavat tilat kasvavat. Runsaalla 5 200 luomutilalla on peltoa yhteensä 323 000 hehtaaria eli noin 14 prosenttia koko peltoalasta. (MT 11.5.)

Luomun tukijärjestelmä oli suljettu uusilta tiloilta vuoden. Tauko oli harmillinen, mutta hyvä uutinen on, ettei se karkottanut kiinnostuneita. Luomutuotanto tiloilla muuttuu jatkuvasti ammattimaisemmaksi liiketoiminnaksi. Sama koskee tuotteiden jalostusta ja kauppaa. Osalle kuluttajista luomu on keskeinen valintaperuste. On hienoa, että kotimainen tuotanto vastaa kasvavaan kysyntään.