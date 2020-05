Asiakas ratkaisee yrityksen kohtalon

Erityisesti palvelualan yritykset ovat joutuneet koronakriisin seurauksena syviin taloudellisiin vaikeuksiin. Yhtenä syynä tähän on ollut hallituksen päätös sulkea ravintola-alan yritykset.

Hallitus on pyrkinyt auttamaan yrityksiä selviytymään pahimman yli erilaisilla tukimuodoilla. Kiireessä Business Finlandin ja ely-keskusten varaan rakennetut tukimallit ovat herättäneet arvostelua, koska tukien on katsottu osin valuneen sellaisille yrityksille, jotka eivät tukea tarvitse.

Arvostelua on herättänyt myös ravintola-alan tukimallin viivästyminen. Hallituksen eduskunnalle viime viikolla antama tukiesitys on edelleen keskeneräinen. Hallitus jopa toivoi, että eduskunta muovaisi esitystä uuteen uskoon. Tämä on erittäin poikkeuksellista.

Hallitus pyrkii selkeyttämään yritysten tukemista uudella mallilla. Sitäkin leimaa kiire ja keskeneräisyys.

Hallitus päätti keskiviikkona, että yrityksille tulee uusi toimialasta riippumaton kustannustuki. Sen on tarkoitus korvata Business Finlandin ja ely-keskusten kautta nyt maksettavat tuet. Uusi tuki haetaan Valtiokonttorista. Business Finlandin ja ely-keskusten koronatuet ajetaan hallitusti alas ja ne palaavat normaaliin yritysrahoitustoimintaansa. Kuntien myöntämät yksinyrittäjätuet kuitenkin jatkuvat entisellään.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) arvioi, että uutta tukimallia koskeva lainsäädäntö voisi astua voimaan kesäkuun alussa. Uusi tuki kohdentuu kaikkein eniten koronasta kärsiviin yrityksiin ja toimialoihin. Kahdeksi kuukaudeksi tarkoitetun tuen saamisen ehdot, suuruus, hakumenettely ja kokonaiskustannukset ovat vielä kuitenkin auki.

Lintilä muistutti eilisessä tiedotustilaisuudessa, että aiemmin yrityksille myönnetyt suorat koronatuet vähennetään uudesta tuesta. Yksittäisen yrityksen saaman tuen katoksi on tulossa 200 000 euroa.

Yritystuet eivät ole koskeneet kaikkia yrityksiä samalla tavalla. Maatalous ja sen liitännäiselinkeinot ovat olleet rajattuna koronatukien ulkopuolelle. On hyvä, että hallitus päätti eilen myös maaseutu- ja kalatalousyritysten tukipaketista. Tukipaketin koko on 40 miljoonaa, josta maatalouden liitännäisyritysten osuus on 25 miljoonaa, kalatalouden osuus 10 miljoonaa ja maatalouden alkutuotannon osuus viisi miljoonaa euroa.

Alkutuotantotukea voivat saada ravintoloille tai muille ostajille tuotteitaan myyvät tilat, jotka ovat kokeneet koronakriisin vuoksi merkittäviä menetyksiä.

On välttämätöntä, että hallitus pyrkii rakentamaan yrityksille ja työntekijöille siltaa kriisin yli. Ongelmaksi saattaa muodostua, ettei kantavaa maata ole vastarannalla näkyvissä. Tukitoimia voidaan joutua jatkamaan vielä kuukausia. Oman uhkansa yritysten tulevaisuudelle aiheuttaa myös ihmisten käyttäytyminen.

Talousnobelisti Bengt Holmström arvioi, että pelko koronaviruksen leviämisestä on rajoituksia merkittävämpi uhka talouden elpymiselle. Hänen mukaansa rajoitusten purkaminen tai kulutuksen elvyttäminen julkisilla varoilla on turhaa, mikäli ihmiset eivät uskalla käydä töissä, kaupoissa tai käyttää palveluita. (Yle 13.5.)

Holmströmin mukaan rajoituksia pitää purkaa niin, että ihmiset voivat taas turvallisesti käydä töissä ja kulkea kaupoissa. Ihmisten elämä saataisiin hänen mielestään ilman rajoituksia turvallisemmaksi testauksen, seurannan ja eristämisen avulla.

Holmströmin mielestä ihmisten täytyy ymmärtää, että viime kädessä yritykset pitävät Suomen pystyssä. Asian voi nähdä myös niin, että asiakkaat puolestaan pitävät yritykset pystyssä. Jos yhteiskuntaa ei onnistuta avaamaan turvallisesti ja lisäämään ihmisten tulevaisuudenuskoa, mitkään yritystukipaketit eivät riitä.

On välttämätöntä, että hallitus pyrkii rakentamaan yrityksille siltaa kriisin yli.