Omistaja päättää myös Finnairissa

Lentoyhtiöt ympäri maailmaa ovat joutuneet pahoihin taloudellisiin vaikeuksiin ja ajautuneet valtioiden tukien varaan. Lentoyhtiöiden pelastaminen on todella kallista. Apupaketit ovat olleet satojen miljoonien, jopa miljardien eurojen suuruisia.

Myös kotimainen Finnair on joutunut turvautumaan valtion apuun. Valtio myönsi jo maaliskuussa Finnairille 600 miljoonan euron valtiontakauksen. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen (sd.) perusteli takausta sillä, että valtio omistaa 55,8 prosenttia Finnairin osakkeista. Hän muistutti, että valtio on vastuullinen omistaja.

Tuppurainen perusteli takausta myös sillä, että yhtiön ylläpitämät reittiyhteydet ovat Suomen huoltovarmuuden sekä rahti- ja matkustajaliikenteen kannalta erittäin tärkeitä. Lisäksi yhtiön vaikutus kansantalouteemme on merkittävä. Tuppurainen on aivan oikeassa. Vaikka hän ei maininnut erikseen kotimaan reittejä, ne ovat myös tärkeä osa liikenneverkkoa.

Pelkkä takaus ei riitä, vaan tarvitaan myös muuta tukea. Finnairin yhtiökokouksen on tarkoitus toukokuun lopussa päättää noin 500 miljoonan euron merkintäetuoikeusannista. Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus hakee parhaillaan eduskunnalta enintään 700 miljoonan euron suuruista valtuutta Finnairin pääomitusjärjestelyihin osallistumiseksi sekä muihin mahdollisiin pääomitusjärjestelyihin.

Finnair ilmoitti viime viikolla, että maaliskuussa alkanut lentotauko jatkuu Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan kentillä koko kesän. Lentojen mahdollisesta jatkosta päätetään Finnairin mukaan elokuussa. On mahdollista, etteivät lennot ala enää koskaan.

Lentotauon venymisuhan kohteena olevien kaupunkien johtajat muistuttavat, että valtio omistaa Finnairista enemmistön. Jyväskylän kaupunginjohtajan Timo Koiviston mukaan lentojen jäihin paneminen vuodeksi, saati lopettaminen, ei tule kuuloonkaan. Samalla linjalla on Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen. (Yle 17.5.)

Kemin kaupunginjohtajan Tero Nissisen mukaan Finnairin kanssa neuvotellessa maakuntien mielipiteillä ei ole juuri merkitystä. Hänen mielestään tämä on nyt täysin Suomen hallituksen edunvalvontakysymys, joka pitää saada ehdottomasti liitettyä pääomittamisen ehtoihin.

Ministeri Tuppuraisen mielestä hallitus ei voi esittää ehtoja Finnairin tukemiselle. Hänen mukaansa mitään ehtoja ei voi yksittäinen osakkeenomistaja osakeantiin osallistumiseensa liittää. (Yle 18.5.)

Hallitus on viestittänyt yhtiön johdolle ja toimitusjohtajalle, että Suomessa pitää olla toimivat kotimaiset lentoyhteydet. Finnairin toimitusjohtajan Topi Mannerin mukaan pörssiyhtiönä Finnair tekee päätöksensä itse.

Muualla lentoyhtiöiden tukemiselle on asetettu ehtoja. Ranska on luvannut Air France-KLM:lle seitsemän miljardin euron tuen. Tuen ehtona on, ettei sellaisia kotimaanlentoja saa lentää kohteisiin, joihin pääsee junalla alle kahdessa ja puolessa tunnissa. Tukiehtoa perustellaan ilmastosyillä. Olisiko tässä sopiva malli myös Suomeen?

Vaikka Finnairin hallitus ja johto toimivat itsenäisesti, pörssiyhtiössäkin omistajat päättävät, mitä he yhtiöltä haluavat. Näin on erityisesti siinä tapauksessa, että yhtiön käsi on syvällä omistajan taskussa.

Tyhjillä koneilla ei tietenkään ole järkevää lentää, mutta ilman tarjontaa ei ole kysyntäkään. Erityisesti Itä-Suomessa raideliikenteessä on paljon parantamista. Siinä eivät auta tunnin junat Helsingistä Tampereelle ja Turkuun.

Valtioenemmistöisissä osakeyhtiöissä valtiolla on omistuksilleen jokin syy. Finnairin tapauksessa syitä ovat huoltovarmuus ja yhtiön kansantaloudellinen vaikutus. Muun muassa näiden syiden perusteella voi omistaja jotakin yhtiöltä myös edellyttää.

