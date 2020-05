Herätkää matkailuun, maakunnat!

Suomesta ei alkavana kesänä lähde montaa lomalentoa ulkomaan kohteisiin. Myös laivaliikenne naapurimaihin on toistaiseksi rajoitettua koronaepidemian vuoksi. Muutos koskee miljoonia lomasuunnitelmia, sillä vuonna 2018 Suomesta tehtiin ulkomaille yhteensä 8,2 miljoonaa lomamatkaa.

Edessä on vilkas kotimaan matkailukesä. Kysyntä kohdistuu lähikohteisiin, paikallisiin nähtävyyksiin ja luontoa lähellä olevaan majoitukseen – myös hotelleihin. Maakunnilla ja niiden yrityksillä on nyt kiire luoda uusia, korona-aikaan sopivia matkailutuotteita. Niiden kysynnän kasvu jatkunee myös epidemian väistyttyä. Kaukomatkat vaihtuvat yhä useammin kotimaan lomaan. Jokaisella maakunnalla on tähän paljon annettavaa.

