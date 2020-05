Viljelijäkin voi pysähtyä

Huoli ruuan riittävyydestä korona-aikana innoitti tuottajat "Viljelijä ei pysähdy"-kampanjaan. Sosiaalinen media täyttyi maatilojen arjesta ja työnvilskeestä kertovista valokuvista. Kampanja on tyylikäs ja avaa kaikille ovia kotimaiseen ruuantuotantoon. Se rauhoittaa yleisöä – ruokaa riittää kyllä. Samalla kuvat vahvistavat tuottajia yhteisönä.

Hienon kampanjan varjoon jäävä kääntöpuoli on, että kotimainen ruoka vaatii kovaa työtä. Yhdessä taloushuolien kanssa voi uuvuttaa ruuan tuottajan. MT:ssä Niina Mayer kritisoi sankarimyyttiä ja muistutti kollegojaan, että liika työ sairastuttaa myös viljelijän (MT 25.5.). Viljelijäkin saa ja joskus hänen on syytäkin pysähtyä. Ja jos vaikeudet pysäyttävät, tärkeää on, ettei pysähdy yksin.