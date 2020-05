Pääministeri Marin käytti tilaisuutensa

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallitus kaatui joulukuussa keskustan epäluottamukseen pääministerin toimintaa kohtaan. Tästä huolimatta hallituspuolueet halusivat jatkaa entisellä pohjalla ja ohjelmalla.

Pääministeriksi nousi edellisen hallituksen liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.). Uusi hallitus, erityisesti sen nuori pääministeri, nousi näyttävästi esiin kansainvälisessä mediassa. Maailmalla pidettiin ilmiönä, että kaikkien viiden hallituspuoleen johdossa oli nainen.

Suomessa monet epäilivät kokemattomien ministereiden kykyjä selvitä tehtävistään. Viime kuukausien aikana epäilijöiden määrä on vähentynyt.

Hallitus ehti tehdä töitä "normaalina aikana" vain muutaman kuukauden ennen kuin maailmanlaajuinen koronakriisi laittoi hallituksen esityslistan uusiksi. Kokonaisvaltainen kriisi peitti alleen myös hallituspuolueiden väliset jännitteet ja yhdisti puolueita poikkeuksellisella tavalla. Kaikki voimat keskitettiin koronakriisin hoitamiseen.

Kriisin alkuvaiheessa hallitus järjesti päivittäisiä televisioituja tiedotustilaisuuksia. Pääministeri Marin esiintyi näissä tilaisuuksissa päivästä toiseen rauhallisesti ja vastasi väsymättä kysymyksiin.

Koronakriisi tuli kaikille yllätyksenä, mutta Marin käänsi omalla esiintymisellään vaikean tilanteen hyväkseen. Muut puoluejohtajat sekä hallituksessa että oppositiossa jäivät varjoon.

Vaikka muidenkin hallituspuolueiden puheenjohtajat ovat esiintyneet mallikkaasti, hallituksen toiminta on satanut lähes kokonaan SDP:n laariin. Ylen mielipidemittauksissa puolueen kannatus on noussut koronakriisin aikana viitisen prosenttiyksikköä. Vajaan puoli vuotta kestäneellä Marinin pääministerikaudella SDP:n kannatus on noussut melkein yhdeksän prosenttiyksikköä. (Yle 7.5.)

Kyselyn toteuttaneen Taloustutkimuksen tutkimusjohtajan Tuomo Turjan mukaan SDP saa uusia kannattajia erityisesti vihreistä ja vasemmistoliitosta. Eduskuntavaalien jälkeen kärjessä ollut perussuomalaiset on pudonnut kokoomuksen taakse kolmanneksi.

Kriisin hoitaminen on jättänyt alleen Marinin ja koko hallituksen poliittisen linjan. Kriisin hellittäessä paineet ovat jo nostaneet päätään myös hallituksen sisällä. Hallituspuolueet ovat eri mieltä muun muassa siitä, pitääkö viime kesänä sovitusta hallitusohjelmasta pitää kiinni, vaikka velat kasvavat ja tulot pienenevät.

Hallituspuolueiden välien kiristyminen näkyy myös siinä, miten kriisin jälkiä ryhdytään korjaamaan. Ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) asettamaan Kestävä elvytys -työryhmään ei kutsuttu biotalouden keskeisiä tahoja, ja lopputulos oli sen mukainen. Työryhmän tehtävänä oli hahmotella keinoja, jotka auttavat taloutta elpymään ja vastaavat samalla ilmastokriisiin ja luonnon köyhtymiseen.

Kriisin akuutissa vaiheessa hallituksen päätökset perustuivat vahvasti asiantuntijoiden näkemyksiin. Päätökset eivät olleet poliittisia hallituksen sisällä eivätkä eduskunnassa. Päätösten toteuttamista hidastivat vain eduskunnan perustuslakivaliokunnan tulkinnat.

Akuutin kriisin jälkeen politiikka palaa politiikkaan. Pääministeri Marinin johtajuustaidot joutuvat todelliseen testiin, kun hallituspuolueiden näkemyksistä pitää rakentaa hallituksen yhteinen linja opposition lyödessä kapuloita rattaisiin.

Viimeistään ensi syksyn budjettiriihessä hallituspuolueiden erot nousevat vahvasti esiin. Kiistakysymyksiksi nousevat muun muassa talous- ja ympäristöpolitiikat. Ennen sitä hallituksen pitää ottaa kantaa Euroopan komission tänään esittämään, poliittisesti tulenarkaan EU:n elpymisrahastoon.

Akuutin kriisin jälkeen politiikka palaa politiikkaan.