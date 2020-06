Oppi ei nytkään kaada ojaan

Viikonloppuna vietettiin monissa kodeissa koulujen päätösjuhlia pienellä, korona-aikaan sopivalla joukolla. Eri kouluasteilla tutkintoja suorittaneet valmistuvat nyt poikkeukselliseen ja epävarmaan aikaan. Töitä ei ole kaikille halukkaille heti tarjolla. On vielä mahdotonta sanoa, kuinka pitkän ja syvän jäljen korona jättää.

Valmistuneita on kaikesta epävarmuudesta huolimatta syytä onnitella. Koronakriisikin helpottaa aikanaan. Aiempien kriisien tapaan se synnyttää myös jotain uutta, jonka luomisessa työtä on varmasti tarjolla. Muun yhteiskunnan tehtävä on huolehtia, että nuoria työhön ja myös jatko-opintoihin pääsemisessä tuetaan. Oppi ei kaada nytkään Suomea ojaan, vaan auttaa takaisin tukevalle tielle.