Vastuullisuus on kova valuutta

Suomessa tuotettu ruoka on monissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu puhtaaksi ja turvalliseksi. Hyvä tilanne ei ole syntynyt itsestään, vaan laadun eteen tiloilla on tehty paljon tinkimätöntä työtä. Vastuullisesti tuotetun puhtaan ruuan luulisi olevan markkinoilla kovaa valuuttaa.

Maailman terveysjärjestö WHO varoitti jo vuosia sitten, että antibioottiresistenssi on maailmanlaajuinen terveysuhka. Suomessa antibiootteja käytetään ruuan tuotannossa erittäin vähän. Tätä ei kuitenkaan osata markkinoilla hyödyntää, ei ainakaan taloudellisesti (MT 3.6.). Vastuullisesti tuotettu ruoka on erikoistuote, josta tuottajankin pitää saada bulkkitavaraa parempi hinta.