Keskustan linjariita haittaa koko maata

Keskustan puheenjohtajan Katri Kulmunin dramaattinen perjantainen ero valtiovarainministerin tehtävästä käynnisti välittömästi valtakamppailun puolueen sisällä. Kulmunin viikonloppuna kertoma halu jatkaa puolueen puheenjohtajana vain pahensi tilannetta. Nyt puolueen sisäinen hajaannus häiritsee myös koronasta toipuvan Suomen talouden toipumista.

Vaikka Kulmuni on pystynyt hallituksessa valtiovarainministerinä edustamaan talouspoliittista tiukkuutta, varsinainen koetus on vasta edessä. Elokuun budjettiriihessä olisi otettava käyttöön keinot, joilla ennätysmäisen kovalla vauhdilla velkaantuvaa valtiontaloutta pitäisi saada kestävälle uralle.

Valtiovaranministerin tehtävä on seuraavina kuukausina hallituksen näkyvin ja merkittävin posti. Myös keskustalle ministerin tehtävää hoitava henkilö on äärimmäisen tärkeä. Hän saa huomattavasti julkisuutta. Hänen pitäisi puolustaa tiukkaa valtiontaloutta ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä punavihreässä hallituksessa.

Vaikka Kulmuni teki oikein erotessaan viestintäsotkujensa takia valtiovarainministerin tehtävästä, asia painaa häntä varmasti. Veronmaksajilla omaa lähes 60 tuhannen euron koulutusta ei kuitenkaan voi maksattaa.

Vaikka ministeri ei itse ehkä tiennytkään koulutuskokonaisuuden hintaa, sitä ei voi puolustaa. Myös keskustan muulle johdolle Kulmunin toiminnan puolustaminen tässä asiassa on ollut käytännössä mahdotonta. Keskustan kenttäväki on myös tämänkaltaisissa suhmuroineissa kriittistä.

Keskustan kenttä ja puolueen kärkipoliitikot odottivat puheenjohtajan vetäytyvän syyskuun puoluekokouksesta luontevasti sivuun myös puolueen johdosta, mutta Kulmuni yllätti heidät kaikki.

Puheenjohtajan jatkoilmoitus, viikonlopun kokoussählinki, oman puolueen kärkipoliitikkojen sivuuttaminen informoinnissa ja käynnistyneet arvailut jopa Kulmunin halusta kaataa hallitus oman asemansa turvaamiseksi, veivät keskustan kentän epäuskon tilaan.

Tämä osoittaa myös, kuinka huonosti puolue on ollut Kulmunin näpeissä. Näkyvimpien poliitikkojen tukea hänen on vaikea odottaa jatkossakaan. Keskustan näkökulmasta on erittäin vaikea nähdä, että joku muu hallituskoalitio edistäisi puolueen tärkeinä pitämiä asioita nykyistä paremmin. Uudet vaalit nykyisellä runsaan kymmenen prosentin kannatuksella olisivat katastrofi.

Suuri osa puolueen kärkipoliitikoista ja kenttäväestä suhtautuu myös suurella epäilyksellä siihen, että Kulmuni pystyisi uskottavasti hallituksen ulkopuolelta profiloiman keskustaa esimerkiksi suhteessa gallup-kuningattareksi nousseeseen pääministeri Sanna Mariniin (sd.).

Sivusta huutelu on huono tapa johtaa yhtään mitään. Sen tietää myös Antti Rinne (sd.), joka takertui puolueensa puheenjohtajan nuijaan, vaikka pääministerin tehtävästä tulikin lähtö. Nyt harva edes muistaa Rinnettä Marinin takaa.

Myös keskustalle Kulmunin ratkaisu merkitsee puoluetta vaivaavan draaman jatkumista ja estää uusiutumisen uudella johdolla. Nykyinen kannatus ei tyydytä keskustassa ketään ja usko Kulmuniin on rapissut jo aiemmin.

Kun Marinin kannatus aikanaan tasaantuu, Kulmunin mahdollisuuksiin nostaa keskusta parrasvaloihin ei enää uskota. Katseet kohdistuvat jo ministeriksi palaavaan Annika Saarikkoon, jonka valovoima on parhaimmillaan Mariniakin parempi.

Kun keskusta kuitenkin tänään todennäköisesti pystyy nimeämään valtiovarainministerin tehtävään kokeneen henkilön, se antaa myös puolueelle ja koko hallitukselle uutta ryhtiä.

Työt eivät häneltä lopu. Niin vakava tilanne on. Tässä on myös mahdollista saada kansan tuki. Tarkkaa taloudenpitäjää on perinteisesti Suomessa arvostettu.

