Kaurabuumi ei yllä tiloille asti

Kauralla on tutkitusti monia myönteisiä terveysvaikutuksia. Suomessa viljellyllä kauralla on kysyntää kotimaan lisäksi myös viennissä. Vaikka suomalainen ruuantuotanto on maailman mittakaavaa pientä, Suomi on maailman toiseksi suurin kauranviejämaa. (Yle 8.6.)

Vaikka kauran elintarvikekäyttö on lisääntynyt rajusti, elintarvikekäytön osuus on noin kymmenen prosenttia. Meillä tuotetun kauran laatu on erinomaista, mutta elintarvikekauran hinta ei merkittävästi poikkea rehuviljan hinnasta. On hienoa, että suomalainen laatukaura kiinnostaa myös maailmalla, mutta miksi siitä ei saada parempaa hintaa? Onko kyseessä sama ongelma, kuin hyvän antibioottitilanteessa: Hyvää tilanne on jäänyt hyödyntämättä.