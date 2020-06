Ministeri Kiuru haastaa keskustan

Parikymmentä vuotta puuhattua sote-uudistusta yritetään taas. Yritykseksi se saattaa myös tälläkin kertaa jäädä, koska uudistusta vetävä ministeri Krista Kiuru (sd.) haastaa avoimesti keskustan. Kiurun esittelemässä uudistuksen lausuntokierroksen pohjassa Itä-Savo on merkitty osaksi Pohjois-Savon maakuntaa.

Keskusta on ilmoittanut, ettei puolue hyväksy missään oloissa Etelä-Savon hajottamista. Ministeri Jari Leppä (kesk.) on jo aiemmin todennut, että hallitus kaatuu, jos Etelä-Savo hajotetaan. Kiuru pelaa sote-uudistuksella taas kovaa poliittista peliä. Joko Kiurun tai keskustan on annettava periksi, muuten tarpeellinen uudistus jää lähtötelineisiin.