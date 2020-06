Helteet verottavat nyt sato-odotuksia

Kesähelteet hermostuttavat taas kerran maataloustuottajia. Pitkä kuiva kausi on monissa osissa maata jo leikannut toiveita hyvästä sadosta. Osalla lohkoista sadosta on menetetty puolet, ja lisämenetyksiä on odotettavissa.

Ensi viikon sateet saattavat pelastaa osan aikaisin kylvetyn viljan sadosta, jonka kasvu päässyt hyvään vauhtiin. Osalle viljasta sade ei enää tässä vaiheessa auta. Siitä voi olla jopa haittaa. On täysin mahdollista, että sato jää katovuoden 2018 tasolle.

Satonäkymät vaihtelevat alueellisesti huomattavan paljon. Kuivuus ja helle koettelevat tällä hetkellä pahimmin lännen viljavyöhykettä läntiseltä Uudeltamaalta Pohjanmaalle. Tällä alueella ensi viikon sateet vielä paikoin auttaisivat.

Tilojen kannattavuuden kannalta seuraavan viikon sää on monin paikoin ratkaiseva.

Erityisen iso viljasadon merkitys on niiden tilojen tulokselle, jotka tuottavat pääosan rehustaan itse. Muun muassa sikatiloille katovuoden välttäminen olisi juuri nyt erityisen tärkeää.

Kun teurastamot ovat saaneet Kiinan-viennin käyntiin, antibioottivapaan tuotannon hyödyt ovat vihdoin realisoitumassa ja kaupaltakin on saatu läpi muutamia hinnankorotuksia, kalliin ostorehun varaan jääminen olisi paha takaisku.

Erittäin mielenkiintoista on erityisesti sikatilojen kannalta myös koronakriisistä kärsivän saksalaisen teurastamojätin Tönniesin kohtalo. Teurastamo on niin iso, että sen tuotannon keskeyttäminen aiheuttaa markkinahäiriöitä muuallakin kuin Saksassa.

Muun muassa Suomen Lidl ilmoitti lopettavansa tuotteiden tilaamisen Tönniesiltä (MT 23.6.).

Kun isot eurooppalaiset ja kiinalaiset ostajat joutuvat hankinnoissaan ottamaan myös koronan aiheuttaman brändihaitan huomioon, kotimaisen puhtaan tuotannon merkitys korostuu entisestään. Suomalaisten lihatalojen ponnistelut koronatartuntoja vastaan ovat koko ruokaketjulle ensiarvoisen tärkeitä.

Myös viljamarkkinoilla kannattaa seurata tarkoin eurooppalaista kehitystä. Kuivuus on Suomen tavoin kouraissut myös monia muita maita ja satoennusteita on alennettu (MT 15.6.).

Viljan markkinahinnoista riippuvaisille tiloille kesän satonäkymä saattaa avata vielä aivan uusia mahdollisuuksia. Jos sato jää Suomessa keskimäärin heikoksi, myös viljan hinnan voi odottaa nousevan. Alueelliset satonäkymät ovat tällöin aivan ratkaisevia. Vuosien 2017–18 katovuosinakin osa tiloista menestyi kohtuullisesti, kun viljan markkinahinta nousi heikon tarjonnan takia.

Ilmastonmuutoksen eteneminen tuottaa joka tapauksessa epävarmuutta satotasoihin tulevaisuudessa. Sään ääri-ilmiöt lisääntyvät niin meillä kuin muuallakin. Ne viljantuottajat, joilla on mahdollisuus varastoida tuotteitaan, pystyvät muita paremmin hyödyntämään markkinahintojen muutokset. Kuluvana vuonnakin osa tiloista saattaa saada aiemmille sadoilleen nyt odotuksiaan paremman hinnan.

Myös nurmen osalta lähiviikkojen sää on ratkaisevaa. Ensimmäinen sato osassa maata oli hyvä. Toisen sadon kannalta meneillään oleva kuiva kausi on enemmän kuin ongelmallinen.

Huolimatta sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä Suomen maatalous menestyy todennäköisesti monia muita maita paremmin. Tulevaisuudenusko on nähtävissä myös tuottajien omissa arvioinneissa. Muun muassa siipikarjan, vihannesten ja marjojen tuottajien näkymät olivat jopa hyvät (MT 12.6.).

Energian ja lannoitteiden hinnan aleneminen on myös helpottanut tilojen kannattavuuskriisiä.

Silti olennaista on edelleen tilojen tuotteistaan sama hinta. Ilman riittävää tuottajahintaa ei ole kannattavuutta.

Oli sitten sää mikä tahansa.

