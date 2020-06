Urpilaiselta tärkeä muistutus

EU-komisaari Jutta Urpilainen kysyy Maaseudun Tulevaisuuden haastattelussa, miten EU:n metsäiset maat saavat itsensä kuuluviin. Hänen mielestään metsiin liittyvissä päätöksissä jäsenmaita ei voi laittaa viivalle, vaan pitää ottaa huomioon toimet, joita jäsenmaissa on jo tehty. (MT 26.6.)

Urpilainen patistaa suomalaisia aktiivisuuteen, jotta ääni saadaan yhteisissä pöydissä kuuluviin. Hän muistuttaa, että Suomi on metsien hoidossa edelläkävijä. Vaikuttamisen paikka on esimerkiksi EU:n yhteisen metsästrategian laatimisessa. Tässä työssä tarvitaan kaikkien panosta, koska kyse on isota kansallisesta asiasta.