Turpeesta nousi outo kesäkohu

Sitran selvitykset turpeen käytön haittavaikutuksista ovat nostattaneet laajalti ihmetystä. Tutkimuslaitoksen mukaan turpeen alennetusta verokannasta pitäisi päästä kokonaan eroon jo vuonna 2025. Lakisääteiseen turpeen täyskieltoon eduskunnan alainen Sitra siirtäisi Suomen kymmenen vuoden kuluttua.

Uutta selvityksessä on rajoitusten ulottaminen myös uusiin tuotteisiin, joita turpeesta valmistetaan. Muun muassa valtion hallitsema Vapo on tehnyt sinnikästä kehitystyötä siirtäessään toimintaansa energiaturpeesta kasvualustoihin ja aktiivihiilituotteisiin. Vapo on ilmoittanut myös puolittavansa hiilidioksidipäästönsä vuoteen 2025 mennessä.

Yhtiö onkin ymmärrettävästi huolissaan Sitran uusista linjauksista. Erityisen kriittinen se oli siitä, ettei päässyt mukaan vaikuttamaan selvitykseen. Samoin ulkona tähänastisesta selvitystyöstä on ollut alan etujärjestö Bioenergia ry.

Vapon toimintaa kannattaa muutenkin seurata, kun turpeen käytön tulevaisuutta Suomessa arvioidaan. Alan jätti on jo muutama vuosi sitten ilmoittanut pyrkivänsä merkittävästi vähentämään turpeen energiakäyttöä. Yhtiössä on aivan oikein nähty ilmastonmuutoksen eteneminen ja sen vaikutus eri energiamuotojen verotukseen.

Näin on myös alalla yleensä. Ani harva uskoo turpeen käytön kasvuun, kun menossa on energiamuodon määrätietoinen alasajo. Selvityksestä noussut kohu onkin tätä taustaa vasten nähtynä outo.

Muun muassa Bioenergia ry on arvioinut nykyisen noin 16 terawattitunnin energiantuotannon vähenevän kolmeen terawattituntiin seuraavan 15 vuoden aikana (MT 23.6.).

Hallitusohjelmassa on sovittu turpeen käytön puolittamisesta vuoteen 2030 mennessä. Erittäin todennäköistä on, että väheneminen on tätäkin nopeampaa.

Sitra on ollut asiassa aktiivinen, mutta samalla on muistettava, että se ei asiasta päätä. Vaikka vihreiden kärkipoliitikot puheenjohtaja Maria Ohisalo ja ympäristöministeri Krista Mikkonen ovat suhtautuneet Sitran hankkeisiin huomattavan myötämielisesti, päätösvalta asiassa on pitkälti työ- ja elinkeinoministeri Mika Lintilällä (kesk.).

Hänen asettamansa turpeen käyttöä koskeva työryhmä tekee asiassa myös selvitystyötä. Raportin on määrä valmistua runsaan puolen vuoden kuluttua. Ennen sitä olennaisia muutoksia turpeen käytön sääntelyyn tuskin tulee. Tosin syyskuun budjettiriihessä on mahdollista keskustella kaikista veromuodoista ensi ja seuraavien vuosien osalta.

Energiaverotus ja turpeen kohtelu saattaa nousta esille. Sen verran tiukasti keskustan tavoin kannatuksen laskusta kärsivä vihreät on asiaan ankkuroitunut.

Myös Sitran kannattaa kuunnella asiassa tarkasti muitakin poliittisia ryhmiä kuin vihreitä. Samoin muidenkin kuin vihreiden kannattaa kuunnella Sitraa.

Turpeen energiakäytön ilmastopäästöt ovat kiistatta suuret. Sitran mukaan turpeen osuus Suomen kokonaispäästöistä on yli kymmenen prosenttia. Periaatteellisesti turpeen energiakäytön tulevaisuuteen on minkään puolueen hyvin hankala sitoutua.

Myös EU:n tuen saaminen turpeesta luopumiseen on nyt mahdollista. Muun muassa komission viimeisessä suuressa tukipaketissa tähän tarkoitukseen olisi tarjolla huomattava tuki.

Turhan periaatteellisen riitelyn sijasta nyt olisi keskityttävä siihen, miten turveyrittäjille korvataan reilusti heidän investointinsa ja ansioiden menetykset. Samoin on tarkoin laskettava, kuinka paljon turvetta kaukolämmön tuottamiseen sittenkin tarvitaan.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston kannattaisi olla huolissaan myös itsenäisen Suomen huoltovarmuudesta. Jos turpeen alasajo johtaa hiilen, öljyn tai vaikkapa puun energiakäytön kasvuun, lopputulos on kallis ja epäekologinen.

Turpeen energiakäytön tulevaisuuteen on minkään puolueen hyvin hankala sitoutua.