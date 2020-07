Tiloilla on jälleen uskoa tulevaan

Maatiloilla on kärsitty pitkään jatkuneesta huonosta kannattavuudesta. Nyt tilanteessa näkyy vihdoinkin paranemisen merkkejä.

MT:n Kantar TNS Agrilla teettämän kannattavuuskyselyn (MT 3.7.) mukaan viljelijät arvioivat oman taloutensa kohentuneen viime vuodesta. Kesäkuun alussa etenkin sikatiloilla ja kasvintuotannossa odotukset olivat selkeästi parempia kuin vuosi sitten. Siipikarjaväen arviot ovat olleet jo tovin keskimääräistä parempia.

Maitotiloilla ja etenkin nautoja kasvattavilla tiloilla tulevaisuus näytti muita synkemmältä. Niilläkin hyvän arvosanan taloustilanteeseen antaneita oli saman verran kuin huonona tilanteen näkeviä.

Tuloksista ei voi vetää sitä johtopäätöstä, että maatalouden kannattavuus olisi riittävällä tasolla, mutta ainakin pahin kriisi on ohi tällä erää. Tutkimusjohtaja Reijo Pirttijärvi arvelee, että myönteisten arvioiden taustalla voi olla jonkin verran korona-ajan vaikutusta, joka nostaa arvioita omasta taloustilanteesta.

Koronakriisi on nostanut huoltovarmuuden aivan uudella tavalla yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön ja lisännyt arvostusta viljelijöiden työtä kohtaan. Arvostus ei kuitenkaan ole nostanut tuottajahintoja eurooppalaiselle tasolle. Ruokaketjun toiminnassa on edelleen korjattavaa. Kauppa on korona-aikana tahkonnut hurjia kasvulukuja kuukausi toisensa perään. Ilman suomalaisten tuottajien ja elintarviketeollisuuden kykyä vastata nopeasti kasvaneeseen kysyntään, ei kauppa olisi tähän kyennyt. Se kannattaa kaupan ostoportaassa pitää mielessä, kun sopimuksia ensi vuodelle neuvotellaan.

Sianlihantuottajien näkymien parantumisessa aivan keskeistä on ollut lihan vientikanavien aukeaminen Kiinassa ja muualla maailmassa.

Koronapandemia on myös paljastanut karmealla tavalla elintarviketeollisuuden haavoittuvuuden esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Saksassa. Huonot työolot ja työnantajien piittaamaattomuus ovat johtaneet massiivisiin epidemioihin teurastamoissa. Perusongelma on ruuan hinnan painaminen niin alas, ettei työntekijöiden terveydestä ole varaa huolehtia.

Valitsemalla kotimaisen lihatuotteen kuluttaja voi varmistua siitä, että tuotantoeläimiä kohdellaan hyvin eikä antibiootteja käytetä. Yhtä tärkeää on muistaa, että Suomessa teurastamojen työntekijöillä on turvalliset työolosuhteet ja palkka, jolla tulee toimeen.

Siipikarjanlihan kulutus on kasvanut jo vuosia ja trendi näyttää jatkuvan.

Alalla on tehty pitkäjänteistä työtä tuotannon kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Tulokset näkyvät ilahduttavalla tavalla. Kantar TNS Agrin Maatilojen kehitysnäkymät -tutkimuksen mukaan kaikki Suomen siipikarjanlihatilat uskovat tuotannon jatkuvan vuonna 2 027. Jo 1960-luvulla alkanut puhe tilojen määrän jatkuvasta vähenemisestä on nyt aikansa elänyt.

Uskoa tulevaisuuteen kuvaavat myös investointisuunnitelmat. Mikäli kaavaillut investoinnit toteutuvat, siipikarjanlihantuotantoa harjoitetaan vuonna 2025 lähes puolta suuremmalla alalla kuin tällä hetkellä.

Maatalous on aina riippuvainen sääoloista, kuten viime vuodet ja kuluva kesä osoittavat. Maailmanmarkkinoiden myllerrys koronan keskellä luo epävarmuutta ja hetkittäistä ylituotantoa. Maitomarkkinoilla näkyy parhaillaan huolestuttavaa kehitystä.

Korona jättää maailman ruokamarkkinoihin pitkän varjon. Nälänhätä uhkaa miljoonia ihmisiä, eikä ruokaturva ole itsestään selvää kehittyneissäkään valtioissa. Nyt on entistä tärkeämpää pitää huolta kotimaisen ruuan tuotannon edellytyksistä.

Tavoitetta tukevat maaseudun yrittäjien vahva ammattitaito ja kuluttajien luottamus suomalaiseen ruokaan.

Keskeistä on ollut lihan vientikanavien aukeaminen.