Matkailu yllätti maakunnat

Kiivain kesälomakausi täyttää nyt vauhdilla maakuntien hotelleita ja matkakohteita. Kevään koronasulku sulki ihmiset kotiin. Nyt rajoitusten poistuttua matkustamisen paine purkautuu. Suurin osa ulkomaan turisteista puuttuu, mutta samoin suomalaisten halut kaukokohteisiin ovat olemattomat. Toki moni niistä on edelleen rajoitusten piirissä.

Näyttää, että kotimainen kysyntä on yllättänyt ainakin osan maakuntien matkailualasta. Esimerkiksi Savonlinna on Oopperajuhlien perumisesta huolimatta täyttynyt turisteista (MT 17.7.). Meneillään on kotimaan matkailukesä, josta alan pitäisi saada nostetta myös tulevaan. Jos moni matkustaakin nyt kotimaassa "pakon edessä", toivottavasti ensi kesänä sama valinta syntyy ihan omasta halusta.

